"Милан" может приютить Лукаку

"Милан" будет готов вызволить нападающего Ромелу Лукаку из "Челси", если сделка по смене владельцев итальянского клуба будет доведена до конца.

Прошлым летом Лукаку перебрался в "Челси" из "Интера" за 97.5 млн. фунтов, однако сейчас Ромелу переживает затяжной спад, не забив ни одного гола в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов в 2022 году.



Если вспомнить, что на "Стэмфорд Бридж" у Лукаку есть контракт с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю, то становится очевидно, что так просто избавиться от Ромелу у "синих" не получится.



Однако один вариант у тоскующего по Италии Лукаку все же может быть. Как утверждает Goal, в услугах 28-летнего бельгийца заинтересован "Милан", подыскивающие более молодого нападающего на замену ветеранам Оливье Жиру и Златану Ибрагимовичу.



Правда, для этого амбициозные инвесторы из Бахрейна должны закрыть сделку по приобретению клуба с "Сан-Сиро". Это может произойти в ближайшие недели.