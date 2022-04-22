Завершение эпохи Шона Дайча или конец "Бернли"?

Шон Дайч был уволен из "Бернли" после поражения от "Норвича" — спустя почти 10 лет работы в клубе, который считался одним из самых традиционных в Премьер-Лиге. Американские владельцы "кларетовых" пошли на очень рискованный шаг, увольняя популярного в городе специалиста, что грозит открытой конфронтацией с болельщиками в случае вылета в Чемпионшип.

Решение руководства "Бернли" уволить Дайча — огромная авантюра, которая отдает слепой паникой со стороны американских владельцев клуба. Но на самом деле отношения руководства с Шоном были напряженными с первого дня появления американцев на "Терф Мур", и уход Дайча был лишь делом времени — слишком неудобным Шон был для людей, желающих реформировать консервативный клуб.



Перед тем как уволить Дайча, американцы расстались более чем с 20 работниками клубной инфраструктуры, потому было очевидно, что скоро реформаторы доберутся и до менеджера. Но болельщики все же верили, что Дайч доработает этот сезон до конца, и им удастся попрощаться с Шоном так, как тот заслуживает — овацией на "Терф Мур", которая ждала бы его в последнем домашнем матче сезона при любых раскладах.



Председатель "Бернли" назвал решение уволить Дайча "невероятно трудным", и несмотря на нараставшее недопонимание между руководством и менеджером, оно действительно кажется спонтанным — у клуба не было никакого запасного варианта на место Дайча, и сейчас обсуждаются лишь банальные кандидатуры Сэма Эллардайса, Даниэля Фарке и Криса Уайлдера, без особой конкретики.



Инсайдеры говорят о том, что американцы стремятся к полному контролю над клубом, что и привело к массе увольнений. "Речь идет о силе и контроле. Шон был сильным, и в клубе все шло через него — он был тут давно и обладал исключительным авторитетом для предыдущих руководителей и всего персонала. Персонал поддерживал Дайча, и американцам это не понравилось — они хотят контроля, и это главная причина увольнения Дайча".



"Когда началась совместная работа — возникло немало разногласий. Но Дайч все равно оставался лучшим менеджером для сохранения прописки в элите или работы в кризисных условиях после вылета. Владельцы клуба сейчас сильно рискуют. Следующие 6-12 месяцев будут решающими, и есть большой риск потери "Бернли" не только статуса клуба Премьер-Лиги", — отмечает инсайдер.



Новое руководство клуба не скрывало того, что хочет модернизировать "Бернли" и ставит перед собой амбициозные цели, которые расходятся с идеей местной идентичности "кларетовых", которую исповедовали предыдущие владельцы. "Идея состоит в том, чтобы построить устойчивый клуб, способный навсегда задержаться в Премьер-Лиге и, надеюсь, когда-нибудь, поборется за трофеи. Но нужно с чего-то начинать", — сказал председатель "Бернли" Алан Пейс.



"Итак, вы бы хотели просто существовать в Премьер-Лиге, не покупая дорогих игроков, или предпочитаете рискнуть?" — говорит Пейс, изменивший в этом сезоне подход к трансферной политике клуба и настоявший на приобретении ивуарийского вингера Максвелла Корне и голландского форварда Вута Вегхорста.



"Последнее что мы хотим сделать — это оказаться в сложном финансовом положении", — добавил Пейс. "Мы вкладываем деньги, чтобы изменить некоторые вещи, и мы пытаемся изменить положение вещей, но все это находится в стадии разработки. Я думаю, что люди со временем поймут и полюбят то, что мы делаем".



Пока же в Бернли очень огорчены тем, как пришлось попрощаться с многолетним менеджером. 50-летнего Дайча очень уважают и любят в Бернли — не только в футбольном клубе, но и в городе, где он бросил вызов букмекерским котировками и финансовым ограничениям и сохранял команду в Премьер-Лиге на протяжении шести сезонов кряду. Это лучший результат "Бернли" с великих для клуба 60-х, а вдобавок Дайч впервые за 50 лет вернул "кларетовых" в Европу после седьмого места в сезоне 2017/18.



Более того, Дайч уже переживал с клубом вылет из Премьер-Лиги и сумел сразу же вернуть "Бернли", уверенно выиграв Чемпионшип в сезоне 2015/16. То есть, он до сих пор оставался, возможно, лучшим человеком для сохранения прописки "кларетовых" в элите, но новые владельцы по каким-то причинам решили рискнуть и пойти на авантюру. Поражение от "Норвича", похоже, стало последней каплей, но перед ним была яркая победа над основным конкурентом в лице "Эвертона", когда команда показала, что способна проявить характер. Интересно, что поражение от "Норвича" в этом сезоне стало мотивом для увольнения уже третьего менеджера — ранее после проигрышей от "канареек" теряли работу Рафаэль Бенитес в "Эвертоне" и Клаудио Раньери в "Уотфорде".



Магия и харизма Дайча заключается в том, что он все эти годы был одним из немногих менеджеров Премьер-Лиги, лишенным понтов, желания усложнять простые вещи и рефлексировать по поводу приклеенных кем-то к его команде ярлыков и стереотипов. Дайч никогда не заявлял, что знает ответы на все вопросы, не делал вид, что футбол серьезнее, чем есть на самом деле, не переставал шутить о скором подписании Месси, опирался в строительстве команды на британцев и ирландцев. Никто не хотел в Бернли увидеть грустного Дайча, потому никого и не удивило то, что Шон сразу после увольнения отправился на музыкальный фестиваль в Ноттингеме, где в компании друзей с бокалом пива подпевал The Clone Roses.



Естественно, в ближайшие годы об этом "Бернли" будет сложено немало мифологизированной чепухи — что они были уродливой командой, игравшей в примитивный "лонг-болл", что они были грязными и вспыльчивыми, что их гибель стала следствием неспособности адаптировать свой стиль к футболу Премьер-Лиги. Сам Дайч идеально подходит для роли карикатурного олдскульного "динозавра" — хрипловатый "гаффер", питающийся червяками, с видом вышибалы из ночного клуба 90-х.



Правда заключается в том, что многие критики "Бернли" явно не смотрели их матчи достаточно часто, чтобы иметь право на мнение о стиле игры "кларетовых". Дайч всегда ненавидел владения мячом ради самого владения и хотел, чтобы его команды быстро продвигали мяч вперед, но его совершенно не волновало, каким образом это делалось — при помощи длинных передач или скоростных забегов вингеров. У его команды всегда были быстрые игроки на флангах, активно подключавшиеся к атакам фланговые защитники, голодные к голам форварды, подгоняемые регулярной ротацией и крепкие центральные защитники.



Проблема не в том, что "Бернли" Дайча не мог развиваться или адаптироваться, а в том, что "Бернли" был "Бернли" — бедным клубом из маленького городка в море многонациональных команд с миллионерами-футболистами и миллиардерами-владельцами. "Бернли" отчаянно пытался удержаться на плаву, сохраняя собственную идентичность и привязку к корням, что и делало эту команду симпатичной и достойной уважения даже болельщиков других, менее принципиальных команд.



Уход Дайча означает, что заканчивается история одной из немногих за последнее десятилетие попыток клуба Премьер-Лиги выразить свою местную идентичность через футбол. К лучшему или к худшему, но команда из Бернли все эти годы была единым целым с жителями города — сражалась за выживание, радовалась неожиданному, пусть и короткому евротуру и занималась своими делами, не обращая внимание на других. Эта связь сохранялась на структурном уровне в клубе не в последнюю очередь благодаря впечатляющему сообществу в Бернли. Но трудно себе представить, что в самой богатой лиге мира, накачанной деньгами и легионерами клуб, состоящий в большинстве своем из британских и ирландских игроков, мог существовать всегда. Как и "Стоук" Пьюлиса, "Болтон" Эллардайса и "Чарльтон" Кербишли, "Бернли" Дайча ушел в прошлое — не оплакивайте его, а цените тот факт, что он существовал.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru