Невилл не ждет трофеев от Тен Хага в первые два сезона

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что в первые два сезона от Эрика Тен Хага нельзя ожидать трофеев в "Манчестер Юнайтед".

В четверг "Юнайтед" подтвердил назначение Тен Хага своим новым главным тренером. Эрик приступит к перестройке "красных дьяволов", как только завершит сезон с "Аяксом".



Невилл понимает, что Тен Хаг берется за чрезвычайно сложную работу, и сравнивает миссию Эрика с тем, как строил "Ливерпуль" Юрген Клопп.



"Если честно, я бы не стал подвергать Эрика Тен Хага чересчур большому давлению, требуя от него трофея в первый год-два в клубе".



"Было бы замечательно, если он это сделает, но это бы означало, что он прыгнул выше своей головы, на мой взгляд".



"Во-первых, ему нужно вернуть клуб в топ-4, снова сделать "Манчестер Юнайтед" клубом из Лиги Чемпионов, привлечь игроков, которые играют так, как он хочет, а затем заставить людей поверить в то, что он делает".



"Юргену Клоппу потребовалось пять лет, чтобы выиграть титул Премьер-Лиги. Он проделал огромную работу ради этого".



"Если честно, в конце прошлого года мне казалось, что "Юнайтед" ближе к титулу, чем сейчас. Да, все развалилось на части, и я не знаю, почему так произошло".



"Эрик Тен Хаг должен собрать заново эти части. Фаза номер один — заложить фундамент того, что он хочет достичь".



"Думаю, на третий, четвертый или пятый год можно будет начать спрашивать с него трофеи", — сообщил Невилл в эфире.