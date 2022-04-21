Фред: "Тен Хаг — тренер мирового уровня"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред одобрил решение своего клуба назначить Эрика Тен Хага новым главным тренером.

Ранее в четверг "Юнайтед" объявил о подписании с Тен Хагом контракта до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.



Фред признается, что следил за работой Тен Хага в Амстердаме, и надеется, что Эрик принесет "красным дьяволам" трофеи.



"Это отличная новость. Он тренер мирового уровня, который очень нам поможет здесь. Я следил за "Аяксом", и у них отличная команда, которая играет в хороший футбол. Мы знаем, что он очень нам поможет, и мы надеемся, что в следующем году сможем выиграть трофеи".



"Нам нужно снова стать тем огромным клубом, которым мы являемся. Мы знаем, что новый тренер поможет нам вернуться в колею, и нашей целью будет снова побеждать", — цитирует Фреда официальный веб-сайт "Юнайтед".