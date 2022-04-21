Ван дер Сар: "Тен Хаг переходит в один из крупнейших клубов мира"

Исполнительный директор "Аякса" и бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал новое назначение главного тренера амстердамцев Эрика Тен Хага.

Ранее в четверг "Юнайтед" представил Тен Хага как своего нового главного тренера. Эрик отправится в Манчестер, как только "Аякс" доиграет этот сезон Эредивизии.



"Юнайтед" — не чужой клуб для Ван дер Сара, который защищал ворота "красных дьяволов" с 2005 по 2011 год. Поэтому Эдвин понимает решение Тен Хага, хотя и отпускает Эрика с неохотой.



"Четыре с половиной года — это хороший срок, но мы бы хотели сохранить Эрика в "Аяксе" подольше".



"Он собирается сделать шаг в один из крупнейших клубов мира, выступающий в великолепной лиге".



"Мы очень благодарны Эрику за все то, чего он пока что достиг в "Аяксе", но это еще не конец. После завершения сезона я более тщательно осмыслю его уход. Все мы хотим вернуть титул лиги, и пока что именно на этом нам нужно сосредоточиться в заключительных матчах сезона", — сообщил Ван дер Сар официальному веб-сайту "Аякса".