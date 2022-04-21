"Норвич" продлил контракты с Тоддуэллом и Пукки
"Норвич" продлил контракты на один год с полузащитником Тоддом Кантуэллом и нападающим Теему Пукки.
Контракты обоих игроков истекали в конце этого сезона, по итогам которого "Норвич", по всей видимости, вернется в Чемпионшип.
И если Пукки забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, то Кантэулл совершено провалил первую половину этой кампании, на вторую отправившись в аренду в "Борнмут".
Тем не менее, "канарейки" решили сохранить того и другого. Соответствующие опции по продлению были предусмотрены в контрактах 32-летнего финна и 24-летнего англичанина.
21.04.2022 21:00
Просмотров: 299
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кант Тоддуэлл и Пукк Тееми
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий