"Норвич" продлил контракты с Тоддуэллом и Пукки

"Норвич" продлил контракты на один год с полузащитником Тоддом Кантуэллом и нападающим Теему Пукки.

Контракты обоих игроков истекали в конце этого сезона, по итогам которого "Норвич", по всей видимости, вернется в Чемпионшип.



И если Пукки забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, то Кантэулл совершено провалил первую половину этой кампании, на вторую отправившись в аренду в "Борнмут".



Тем не менее, "канарейки" решили сохранить того и другого. Соответствующие опции по продлению были предусмотрены в контрактах 32-летнего финна и 24-летнего англичанина.