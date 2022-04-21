Стивен Макларен близок к назначению в МЮ

Бывший главный тренер сборной Англии Стивен Макларен близок к назначению ассистентом Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем "Юнайтед" подтвердил Тен Хага в качестве своего нового главного тренера, но ничего не сообщил о штабе 52-летнего голландца.



Однако The Telegraph, стало известно, что одним из двух ассистентов Тен Хага на "Олд Траффорд" должен стать Макларен, с которым Эрику довелось поработать в "Твенте" в сезоне 2008/09.



Примечательно, что в "Твенте" Макларен был главным тренером, а Тен Хаг — его правой рукой. Теперь они поменяются ролями.



Естественно, Тен Хаг приглашает Макларена в свой штаб не только по дружбе. Стив знает "Юнайтед" изнутри, поработав здесь ассистентом сэра Алекса Фергюсона с 1999 по 2000 год.



По информации издания, изначально боссы "Юнайтед" были не в восторге от желания Тен Хага предложить работу Макларену, однако Эрику удалось продавить свою точку зрения, и теперь Стив должен получить назначение.



Вторым же помощником Тен Хага обещает стать его нынешний ассистент по "Аяксу" Митчелл Ван дер Гааг.