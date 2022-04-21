Стивен Макларен близок к назначению в МЮ

Стив Макларен Бывший главный тренер сборной Англии Стивен Макларен близок к назначению ассистентом Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед".

Ранее днем "Юнайтед" подтвердил Тен Хага в качестве своего нового главного тренера, но ничего не сообщил о штабе 52-летнего голландца.

Однако The Telegraph, стало известно, что одним из двух ассистентов Тен Хага на "Олд Траффорд" должен стать Макларен, с которым Эрику довелось поработать в "Твенте" в сезоне 2008/09.

Примечательно, что в "Твенте" Макларен был главным тренером, а Тен Хаг — его правой рукой. Теперь они поменяются ролями.

Естественно, Тен Хаг приглашает Макларена в свой штаб не только по дружбе. Стив знает "Юнайтед" изнутри, поработав здесь ассистентом сэра Алекса Фергюсона с 1999 по 2000 год.

По информации издания, изначально боссы "Юнайтед" были не в восторге от желания Тен Хага предложить работу Макларену, однако Эрику удалось продавить свою точку зрения, и теперь Стив должен получить назначение.

Вторым же помощником Тен Хага обещает стать его нынешний ассистент по "Аяксу" Митчелл Ван дер Гааг.


Метки Макларен, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 20:00

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