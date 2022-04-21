Неизвестные угрожали взорвать дом Магуайра
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обратился в полицию после того, как неизвестные угрожали взорвать его дом.
В последние недели игра Магуайра не выдерживает никакой критики. По всей видимости, у кого-то из болельщиков по-настоящему сдали нервы.
Самый дорогой защитник в мире получил по электронной почте письмо, в котором неизвестные грозились заложить бомбу у него дома.
В своем официальном заявлении полиция Чешира подтверждает соответствующее обращение. В качестве меры предосторожности особняк, где Магуайр проживает со своей невестой и двумя детьми, посетил отряд разминирования с собаками.
21.04.2022 19:00
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Докатились!
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адекватно
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Да Хеа разошелся
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нахера там нужен чирорт?
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Ахахаха
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Хохлофашня, стопро. Промытая.
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