Неизвестные угрожали взорвать дом Магуайра

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обратился в полицию после того, как неизвестные угрожали взорвать его дом.

В последние недели игра Магуайра не выдерживает никакой критики. По всей видимости, у кого-то из болельщиков по-настоящему сдали нервы.

Самый дорогой защитник в мире получил по электронной почте письмо, в котором неизвестные грозились заложить бомбу у него дома.

В своем официальном заявлении полиция Чешира подтверждает соответствующее обращение. В качестве меры предосторожности особняк, где Магуайр проживает со своей невестой и двумя детьми, посетил отряд разминирования с собаками.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 21.04.2022 19:44 # chebrec
    Докатились!

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  2. true-manc 21.04.2022 19:37 # true-manc
    адекватно

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  3. hust 21.04.2022 19:35 # hust
    Да Хеа разошелся

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  4. chlesea88 21.04.2022 19:09 # chlesea88
    нахера там нужен чирорт?

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  5. kos9k 21.04.2022 19:02 # kos9k
    Ахахаха

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  6. progressive 21.04.2022 19:02 # progressive
    Хохлофашня, стопро. Промытая.

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