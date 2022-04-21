Роналду: "Спасибо, "Энфилд"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поблагодарил фанатов "Ливерпуля" за поддержку во время матча Премьер-Лиги в минувший вторник.
Напомним, сам Роналду пропустил поражение "Юнайтед" на "Энфилде" со счетом 4:0, поскольку за день до матча у него умер новорожденный сын.
На седьмой минуте этого матча фанаты обеих команд поддержали 7-го номера "красных дьяволов" продолжительными аплодисментами, а болельщики "Ливерпуля" дополнительно исполнили свой гимн "Ты никогда не будешь один".
Эта акция по-настоящему тронула 37-летнего португальца, который выразил свои чувства в инстаграме.
"Я и моя семья никогда не забудем этот момент уважения и сострадания. Один мир... Один спорт... Одна глобальная семья... Спасибо, "Энфилд", — написал Роналду.
Добавим, Криштиану еще накануне вернулся к тренировкам и, как ожидается, будет готов сыграть в субботу против "Арсенала".
21.04.2022 18:00
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Последние комментарии:
респект и уважуха фанам Ливерпуля за акцию.
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Это Энфилд, и это болельщики Великого Ливерпуля! Не то, что отбитые и мерзкие фанаты нефтяной помойки, которые освистывают жертв трагедии на Уэмбли.
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