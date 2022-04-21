Роналду: "Спасибо, "Энфилд"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поблагодарил фанатов "Ливерпуля" за поддержку во время матча Премьер-Лиги в минувший вторник.

Напомним, сам Роналду пропустил поражение "Юнайтед" на "Энфилде" со счетом 4:0, поскольку за день до матча у него умер новорожденный сын.



На седьмой минуте этого матча фанаты обеих команд поддержали 7-го номера "красных дьяволов" продолжительными аплодисментами, а болельщики "Ливерпуля" дополнительно исполнили свой гимн "Ты никогда не будешь один".



Эта акция по-настоящему тронула 37-летнего португальца, который выразил свои чувства в инстаграме.



"Я и моя семья никогда не забудем этот момент уважения и сострадания. Один мир... Один спорт... Одна глобальная семья... Спасибо, "Энфилд", — написал Роналду.



Добавим, Криштиану еще накануне вернулся к тренировкам и, как ожидается, будет готов сыграть в субботу против "Арсенала".