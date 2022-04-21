Ярмоленко собирается уйти из "Вест Хэма"

Вингер Андрей Ярмоленко подтвердил, что с вероятностью в "95 процентов" покинет "Вест Хэм" грядущим летом.

В 2018 году "Вест Хэм" выложил почти 18 миллионов фунтов за Ярмоленко, а сам Андрей получил роскошный контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.



Однако это инвестиция себя не оправдала, Ярмоленко не сумел стать основным игроком у "молотобойцев". В этом сезоне 32-летний украинец еще не выходил в стартовом состав команды Дэвида Мойеса в рамках Премьер-Лиги.



В недавнем ютуб-интервью Ярмоленко подтвердил, что "Вест Хэму" принадлежит опция продления его истекающего в конце сезона контракта, однако переговоры об этом даже не начинались.



Учитывая это, Андрей ожидает покинуть клуб свободным агентом. Окончательное решение может быть принять до конца апреля, сообщает Evening Standard.