Ярмоленко собирается уйти из "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко Вингер Андрей Ярмоленко подтвердил, что с вероятностью в "95 процентов" покинет "Вест Хэм" грядущим летом.

В 2018 году "Вест Хэм" выложил почти 18 миллионов фунтов за Ярмоленко, а сам Андрей получил роскошный контракт с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю.

Однако это инвестиция себя не оправдала, Ярмоленко не сумел стать основным игроком у "молотобойцев". В этом сезоне 32-летний украинец еще не выходил в стартовом состав команды Дэвида Мойеса в рамках Премьер-Лиги.

В недавнем ютуб-интервью Ярмоленко подтвердил, что "Вест Хэму" принадлежит опция продления его истекающего в конце сезона контракта, однако переговоры об этом даже не начинались.

Учитывая это, Андрей ожидает покинуть клуб свободным агентом. Окончательное решение может быть принять до конца апреля, сообщает Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Ярмоленко

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 17:00

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