Гвардиола: "Де Брюйне — особенный игрок"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил полузащитника Кевина Де Брюйне, набравшего устрашающую форму в концовке сезона.
Накануне против "Брайтона" Де Брюйне провел свой 300-й матч за "Сити". Кевин отметился результативной передачей, и после победы со счетом 3:0 Гвардиола выразил свое восхищение 30-летним бельгийцем.
"Он стал выдающимся приобретением для этого клуба. Клуб купил его до моего прихода, поэтому я поздравляю клуб".
Он особенный игрок и особенный человек. Когда он готов духом и телом, когда он счастлив и готов показывать свой потенциал, то его невозможно остановить на этой позиции, особенно при переходе из обороны в атаку. Концовку сезона он проводит удивительным образом", — сообщил Гвардиола BBC.
21.04.2022 16:00
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