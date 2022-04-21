Гвардиола: "Де Брюйне — особенный игрок"

Кевин Де Брюйне Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил полузащитника Кевина Де Брюйне, набравшего устрашающую форму в концовке сезона.

Накануне против "Брайтона" Де Брюйне провел свой 300-й матч за "Сити". Кевин отметился результативной передачей, и после победы со счетом 3:0 Гвардиола выразил свое восхищение 30-летним бельгийцем.

"Он стал выдающимся приобретением для этого клуба. Клуб купил его до моего прихода, поэтому я поздравляю клуб".

Он особенный игрок и особенный человек. Когда он готов духом и телом, когда он счастлив и готов показывать свой потенциал, то его невозможно остановить на этой позиции, особенно при переходе из обороны в атаку. Концовку сезона он проводит удивительным образом", — сообщил Гвардиола BBC.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 16:00

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  1. ganinilyha 21.04.2022 17:17 # ganinilyha
    Обоссанный вроде

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  2. frisby 21.04.2022 16:10 # frisby
    1 500 000 000 потрачено
    1 финал
    0 ЛЧ
    НОЛЬ ПРОСТО НОЛЬ
    44 года без титула АПЛ
    51 год без евроторофеев
    141 год позора на эмптихаде
    и дырявый защеканец пеп которого ебал в жопу Луиш Фигу
    вот все что нужно знать про голубое гавно
    И ЭТО ФАКТЫ!

    (ответить)

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