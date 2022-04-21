Гвардиола: "Де Брюйне — особенный игрок"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз похвалил полузащитника Кевина Де Брюйне, набравшего устрашающую форму в концовке сезона.

Накануне против "Брайтона" Де Брюйне провел свой 300-й матч за "Сити". Кевин отметился результативной передачей, и после победы со счетом 3:0 Гвардиола выразил свое восхищение 30-летним бельгийцем.



"Он стал выдающимся приобретением для этого клуба. Клуб купил его до моего прихода, поэтому я поздравляю клуб".



Он особенный игрок и особенный человек. Когда он готов духом и телом, когда он счастлив и готов показывать свой потенциал, то его невозможно остановить на этой позиции, особенно при переходе из обороны в атаку. Концовку сезона он проводит удивительным образом", — сообщил Гвардиола BBC.