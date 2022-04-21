Хассельбайнк: "Лукаку должен делать больше"

Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал игру Ромелу Лукаку против "Арсенала".

Накануне против "Арсенала" Лукаку появился в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги впервые с февраля.



Бельгийский нападающий никак себя не проявил за сыгранный час и не смог уберечь "синих" от поражения со счетом 2:4. Хассельбайнку кажется, что Лукаку просто не хочет напрягаться.



"Думаю, Тухель очень расстроен. Я не думаю, что он хочет чересчур критиковать отдельных игроков, но некоторые из них его очень расстроили".



"Я не понимаю, почему он говорит о состоянии газона, когда обе команды играли на одинаковом газоне. Возможно, он пытается оградить отдельных игроков от критики, но если вы посмотрите на игру, то увидите, что "Челси" сыграл ниже своего уровня".



"Лукаку, Кристенсен, Сарр и Алонсо были просто недостаточно хороши для "Челси", недостаточно хороши для команды, которая должна сражаться за победу в Премьер-Лиге. Я знаю, что им уже не стать первыми, но ты по-прежнему должен играть за свою честь".



"Лукаку, который проводит не лучший свой сезон, получил шанс, так пойди и покажи, чего ты стоишь. Покажи, что ты заслуживаешь места в стартовом составе. Покажи свое желание. Я этого не увидел".



"Я очень хочу, чтобы он был успешен, и этой команде нужен 9-й номер. Когда выходит Кай Хаверц, то он открывается, просит мяч, бежит налево, направо, по центру. У него не все получается, но он старается. У Лукаку я этого не вижу".



"Я не говорю, что он виноват во всем, но он наконечник атак и должен делать больше", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.