"Юнайтед" объявил о назначении Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении Эрика Тен Хага свои новым главным тренером.

Тен Хаг приступит к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", как только завершит этот сезон в "Аяксе". С "красными дьяволам" Эрик согласовал контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.



Предполагается, что "Аякс" получит за 52-летнего голландца компенсацию в размере 2 миллионов евро (1.67 млн. фунтов).



"Для меня огромная честь стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", и я испытываю огромный восторг по поводу испытания, что ждет нас впереди. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его фанатов, и я абсолютно целеустремлен создать команду, способную обеспечить успех, который они заслуживают".



"Будет сложно уходить из "Аякса" после этих невероятных лет, и я могу заверить наших фанатов, что я всецело сосредоточен на там чтобы успешно завершить этот сезон, прежде чем я отправлюсь в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Тен Хаг.



"На протяжении последних четырех лет в "Аяксе" Эрик проявил себя одним из самых интересных и успешных тренеров в Европе. Он известен своим привлекательным, атакующим футболом и умением работать с молодежью".



"Во время наших разговоров перед его назначением Эрик произвел на на глубокое впечатление своим видением того, как "Манчестер Юнайтед" может вернуться на желаемый уровень, а также своей энергией и стремлением осуществить это".



"Мы желаем Эрику удачно завершить сезон с "Аяксом" и предвкушаем его прибытие в "Манчестер Юнайтед" этим летом", — сообщил спортивный директор "дьяволов" Джон Мерто.



Добавим, Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017, в сезонах 2018/19 и 2020/21 сделав золотые дубли с амстердамской командой.