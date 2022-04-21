"Юнайтед" объявил о назначении Тен Хага
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении Эрика Тен Хага свои новым главным тренером.
Тен Хаг приступит к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", как только завершит этот сезон в "Аяксе". С "красными дьяволам" Эрик согласовал контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.
Предполагается, что "Аякс" получит за 52-летнего голландца компенсацию в размере 2 миллионов евро (1.67 млн. фунтов).
"Для меня огромная честь стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", и я испытываю огромный восторг по поводу испытания, что ждет нас впереди. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его фанатов, и я абсолютно целеустремлен создать команду, способную обеспечить успех, который они заслуживают".
"Будет сложно уходить из "Аякса" после этих невероятных лет, и я могу заверить наших фанатов, что я всецело сосредоточен на там чтобы успешно завершить этот сезон, прежде чем я отправлюсь в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Тен Хаг.
"На протяжении последних четырех лет в "Аяксе" Эрик проявил себя одним из самых интересных и успешных тренеров в Европе. Он известен своим привлекательным, атакующим футболом и умением работать с молодежью".
"Во время наших разговоров перед его назначением Эрик произвел на на глубокое впечатление своим видением того, как "Манчестер Юнайтед" может вернуться на желаемый уровень, а также своей энергией и стремлением осуществить это".
"Мы желаем Эрику удачно завершить сезон с "Аяксом" и предвкушаем его прибытие в "Манчестер Юнайтед" этим летом", — сообщил спортивный директор "дьяволов" Джон Мерто.
Добавим, Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017, в сезонах 2018/19 и 2020/21 сделав золотые дубли с амстердамской командой.
21.04.2022 14:00
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Последние комментарии:
21.04. 2022 4:14 #
faterlend
Лежу + сосу русский xуй))
Источник: http://fapl.ru/posts/92507/#reply
(ответить)
Российская мать, потерявшая сына на войне, продолжает поддерживать проведение «спецоперации» и Путина
Кажется, комментарии здесь излишни…
https://t.me/nexta_live/26313
нация рабсеян))) мне кажется если эту мамку лично Путин будет пердолить при муже, он тоже будет все цело поддерживать президента.
(ответить)
Норм очкошника подписали, МЮ=Аякс на сегодняшние реалии, что не может не радовать.
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збс , еще перестройка на пару лет и невнятные результаты в середине таблицы) а потом новый перспективный Вася или лигинда клуба на пост тренера и все по новой) так глядишь и рекорд Ливерпуля побьют 30 летний
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Ну наконец-то свершилось!!! Первый топ тренер со времён мета басби!
Саcaти xyй каклы мы уeбем всех ваших детей!
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Произвол! Удалили 2 первых комментария про МЮ.
(ответить)
Погба на мороз. Минус старики Мата и Матич. В основу возвращается топовый Ван Де Бек. Капитанскую повязку забирают у холодильника и сажают на лавку. Новый капитан - Пенальдеш. С Роналду разговор простой - либо ты служишь тренеру, либо едешь в свой ПСЖ. Рэшфорд и Санчо расцветают в нападении. Остается купить топового защитника в центр и начало положено.
(ответить)
Зал Славы АПЛ:
> 5 игроков Манчестер Сити (Агуэро, Компани, Виейра, Лэмпард, Шмейхель)
> 1 игрок лузерпула (свини джи)
ору)))
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> С "красными дьяволам" Эрик согласовал контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.
норм подоит маню на досрочном расторжении контракта через 2 года
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Топовый трансфер. Пару десятков голов отгрузит
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Продолжаются приключения рашиста Шкербца (https://t.me/uniannet/47704), который писал, что такой страны, как Украина, "быть не должно"
Он сейчас бегает и хнычет в поисках своего сына, который отправился вместе с крейсером "Москва" кормить крабов.
Теперь его забанила Маргарита Симоньян при попытке разговора с ней.
Напомним, перед этим, чтобы он не задавал глупые вопросы, и не мутил воду, заблокировали во ВКонтакте (https://t.me/uniannet/47929).
Какой наивный дурачок. Так до сих пор и не понял, что он для Родины уже отработанный материал и никому не нужен.
ору с руснявого выродка)))
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хорошее подписание. вытащит из аякса самых талантливых. Следил за последним сезоном голландцев. Блинд отличный вариант для МЮ
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Хреново. Теперь будет сильный МЮ.
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