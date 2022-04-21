"Юнайтед" объявил о назначении Тен Хага

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении Эрика Тен Хага свои новым главным тренером.

Тен Хаг приступит к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", как только завершит этот сезон в "Аяксе". С "красными дьяволам" Эрик согласовал контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.

Предполагается, что "Аякс" получит за 52-летнего голландца компенсацию в размере 2 миллионов евро (1.67 млн. фунтов).

"Для меня огромная честь стать главным тренером "Манчестер Юнайтед", и я испытываю огромный восторг по поводу испытания, что ждет нас впереди. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его фанатов, и я абсолютно целеустремлен создать команду, способную обеспечить успех, который они заслуживают".

"Будет сложно уходить из "Аякса" после этих невероятных лет, и я могу заверить наших фанатов, что я всецело сосредоточен на там чтобы успешно завершить этот сезон, прежде чем я отправлюсь в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Тен Хаг.

"На протяжении последних четырех лет в "Аяксе" Эрик проявил себя одним из самых интересных и успешных тренеров в Европе. Он известен своим привлекательным, атакующим футболом и умением работать с молодежью".

"Во время наших разговоров перед его назначением Эрик произвел на на глубокое впечатление своим видением того, как "Манчестер Юнайтед" может вернуться на желаемый уровень, а также своей энергией и стремлением осуществить это".

"Мы желаем Эрику удачно завершить сезон с "Аяксом" и предвкушаем его прибытие в "Манчестер Юнайтед" этим летом", — сообщил спортивный директор "дьяволов" Джон Мерто.

Добавим, Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017, в сезонах 2018/19 и 2020/21 сделав золотые дубли с амстердамской командой.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 829

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 21.04.2022 14:23 # mufc1994
    21.04. 2022 4:14 #
    faterlend

    Лежу + сосу русский xуй))

    Источник: http://fapl.ru/posts/92507/#reply

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  2. faterlend 21.04.2022 14:14 # faterlend
    Российская мать, потерявшая сына на войне, продолжает поддерживать проведение «спецоперации» и Путина

    Кажется, комментарии здесь излишни…

    https://t.me/nexta_live/26313
    нация рабсеян))) мне кажется если эту мамку лично Путин будет пердолить при муже, он тоже будет все цело поддерживать президента.

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  3. gameboy 21.04.2022 14:14 # gameboy
    Норм очкошника подписали, МЮ=Аякс на сегодняшние реалии, что не может не радовать.

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  4. yxaxaxaxaxa 21.04.2022 14:12 # yxaxaxaxaxa
    збс , еще перестройка на пару лет и невнятные результаты в середине таблицы) а потом новый перспективный Вася или лигинда клуба на пост тренера и все по новой) так глядишь и рекорд Ливерпуля побьют 30 летний

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  5. barstreetboy 21.04.2022 14:12 # barstreetboy
    Ну наконец-то свершилось!!! Первый топ тренер со времён мета басби!
    Саcaти xyй каклы мы уeбем всех ваших детей!

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  6. superglor 21.04.2022 14:11 # superglor
    Произвол! Удалили 2 первых комментария про МЮ.

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  7. superglor 21.04.2022 14:09 # superglor
    Погба на мороз. Минус старики Мата и Матич. В основу возвращается топовый Ван Де Бек. Капитанскую повязку забирают у холодильника и сажают на лавку. Новый капитан - Пенальдеш. С Роналду разговор простой - либо ты служишь тренеру, либо едешь в свой ПСЖ. Рэшфорд и Санчо расцветают в нападении. Остается купить топового защитника в центр и начало положено.

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  8. true-manc 21.04.2022 14:08 # true-manc
    Зал Славы АПЛ:
    > 5 игроков Манчестер Сити (Агуэро, Компани, Виейра, Лэмпард, Шмейхель)
    > 1 игрок лузерпула (свини джи)

    ору)))

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  9. true-manc 21.04.2022 14:07 # true-manc
    > С "красными дьяволам" Эрик согласовал контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.

    норм подоит маню на досрочном расторжении контракта через 2 года

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  10. thegodfather 21.04.2022 14:06 # thegodfather
    Топовый трансфер. Пару десятков голов отгрузит

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  11. faterlend 21.04.2022 14:05 # faterlend
    Продолжаются приключения рашиста Шкербца (https://t.me/uniannet/47704), который писал, что такой страны, как Украина, "быть не должно"

    Он сейчас бегает и хнычет в поисках своего сына, который отправился вместе с крейсером "Москва" кормить крабов.

    Теперь его забанила Маргарита Симоньян при попытке разговора с ней.

    Напомним, перед этим, чтобы он не задавал глупые вопросы, и не мутил воду, заблокировали во ВКонтакте (https://t.me/uniannet/47929).

    Какой наивный дурачок. Так до сих пор и не понял, что он для Родины уже отработанный материал и никому не нужен.

    ору с руснявого выродка)))

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  12. dollar-po-200 21.04.2022 14:04 # dollar-po-200
    хорошее подписание. вытащит из аякса самых талантливых. Следил за последним сезоном голландцев. Блинд отличный вариант для МЮ

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  13. superglor 21.04.2022 14:03 # superglor
    Хреново. Теперь будет сильный МЮ.

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