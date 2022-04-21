Хэмилтон и Уильямс могут стать совладельцами "Челси"

Легенды спорта Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс поддержали заявку сэра Мартина Бротона по приобретению "Челси".

Как сообщает Sky Sports, речь идет не просто о публичной поддержке, а о финансовой — семикратный чемпион "Формулы-1" и бывшая ракетка номер один среди женщин согласились инвестировать по 10 миллионов фунтов в Бротона после нескольких недель переговоров.



Бротон, бывший президент "Ливерпуля" и British Airways, является одним из трех претендентов на покупку "Челси", чей нынешний владелец Роман Абрамович сейчас решает, кому он передаст свой клуб.



Примечательно, что британец Хэмилтон, чье состояние оценивается в сумму свыше 200 млн. фунтов, известен тем, что с детства болеет за "Арсенал".



Как и Льюис, Уильямс активно пробует себя в качестве инвестора. Бывшая американская теннисистка является учредителем венчурного фонда Serena Ventures, лишь на этой неделе вложившись в британский стартап Opensponsorship.