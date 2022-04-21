Хэмилтон и Уильямс могут стать совладельцами "Челси"

Льюис Хэмилтон Легенды спорта Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс поддержали заявку сэра Мартина Бротона по приобретению "Челси".

Как сообщает Sky Sports, речь идет не просто о публичной поддержке, а о финансовой — семикратный чемпион "Формулы-1" и бывшая ракетка номер один среди женщин согласились инвестировать по 10 миллионов фунтов в Бротона после нескольких недель переговоров.

Бротон, бывший президент "Ливерпуля" и British Airways, является одним из трех претендентов на покупку "Челси", чей нынешний владелец Роман Абрамович сейчас решает, кому он передаст свой клуб.

Примечательно, что британец Хэмилтон, чье состояние оценивается в сумму свыше 200 млн. фунтов, известен тем, что с детства болеет за "Арсенал".

Как и Льюис, Уильямс активно пробует себя в качестве инвестора. Бывшая американская теннисистка является учредителем венчурного фонда Serena Ventures, лишь на этой неделе вложившись в британский стартап Opensponsorship.


Метки Бротон, Уильямс, Хэмилтон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.04.2022 14:22 # mixmaster
    ахаха, ну это просто топ!
    фанат королевского Арсенала, Сэр Хэмильтон, будет владеть чавски как вещью)))

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  2. ivan-tns 21.04.2022 13:16 # ivan-tns
    После белой полосы всегда наступает черная....

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  3. jirrort 21.04.2022 13:13 # jirrort
    Да бляц я не понял,у нас владелец будет или цыганский табар накуй.Как хорошо было,когда один Абрамович владел 100% акций. Теперь же будет 700 человек,у каждого из которых свои тараканы в бошке .Мне страшно за мой любимый ЧЕЛСИ.

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  4. egornegor 21.04.2022 13:13 # egornegor
    Хэм как обычно неадекват по жизни. Не было бы лучшей идеей эти 10 лямов вложить в клуб своего детства? Но у парня по жизни проблемы с идентификацией.

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