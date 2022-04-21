Еще шестеро пополнили Зал славы Премьер-Лиги
Еще шесть легенд из числа бывших игроков были добавлены в Зал славы Премьер-Лиги.
Напомним, в прошлом месяце Премьер-Лига огласила шорт-лист из 25 кандидатов на включение в Зал славы, предложив фанатам поучаствовать в голосовании.
Сложив результаты публичного голосования с мнением комиссии экспертов, Премьер-Лига ввела в Зал славы еще шестерых: Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсана Компани, Петера Шмейхеля, Поля Скоулза и Яна Райта.
Агуэро является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити", забив 184 гола в 275 матчах, а также самым результативным иностранным игроком Премьер-Лиги всех времен.
Как и Серхио, настоящей легендой "Сити" является Компани, посвятивший клубу 11 сезонов. При Венсане "горожане" четыре раза выигрывали Премьер-Лигу.
Шмейхель и Скоулз в свою очередь вписали свои имена в историю другого клуба из Манчестера — "Юнайтед". Петер, сохранивший свои ворота на замке 128 раз в 310 матчах Премьер-Лиги, становится первым голкипером в Зале славы. Пол, представитель знаменитого "Класса-92", является 11-кратным чемпионом Англии, забив 107 голов в 499 поединках высшего дивизиона.
Дрогба в свое время завоевал четыре титула Премьер-Лиги с "Челси", становясь лучшим бомбардиром дивизиона в сезонах 2006/07 и 2009/10. Всего Дидье забил 104 гола в 254 матчах английского первенства.
Райт может похвастать только одним титулом, оформленным с "Арсеналом" в сезоне 1997/98. Ян был настоящим любимчиком фанатов лондонского клуба, суммарно забив 113 голов в 213 матчах Премьер-Лиги.
"Все вновь пополнившие наш Зал славы были игроками мирового уровня, восхищая фанатов со всего мира и помогая определять различные эры Премьер-Лиги".
"Я поздравляю их с этой наградой и благодарю тех, кто проголосовал за своих любимых игроков. Теперь в Зале славы Премьер-Лиги 16 невероятных человек, и мне интересно посмотреть, кто присоединится к ним в предстоящие годы", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.
21.04.2022 12:00
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Много сомнительных героев. Взять того же Дрогба, одни раз за 9 сезонов забить 20+ голов достаточно чтобы попасть в этот список? ЛОЛ
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Когда-нибудь меня и моего братишку Хаверца тоже включат в зал славы.
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А теперь предлагаю тему на вынос мозга товарищам из-за поребрика.
Итак. Один из стержней победобесия (которым подменяют разгром 1941 года) - защита Брестской крепости. Оставшиеся без командования (наивысшее воинское звание командира - майор) Около 9 тысяч солдат мужественно защищались на протяжении месяца. Без боекомплекта, медикаментов, воды, продовольствия. В штурме крепости со стороны Вермахта около 15-17 тысяч человек.
Результат - около 2 тысяч убитых, около 6800 пленных.
Оборона длилась 31 день: с 22 июня до 23 июля (последний бой). Потери вермахта (по немецким данным) составили 429 человек убитыми и 668 ранеными.
Зачем перечислять известные факты?
Оборона Мариуполя
Город был заблокирован 3 марта 2022 года.
На начало блокады в численность защитников города не превышала 5,5 тысяч человек. Но, в отличие от Бресткой Крепости 1941 года командиры были со своими подразделениями. Кстати, как и во время обороны 1939 года (когда польские части вначале отбивали атаки вермахта, а поже ркка).
Город в блокаде. Защитники без подвоза БК, медикаментов, продовольствия. Система водоснабжения города уничтожена в период со 2 по 4.03.
Город штурмует группировка численностью около 16-18 тысяч человек. Это среднее число: регулярная отправка на тот свет части атакующих заставляет РФ проводить постоянную ротацию.
К чему это я? Брестская крепость держалась 31 день.
Оборона Мариуполя (с момента начала блокады) продолжается 53-й день.
Есть повод сравнить.
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ААААААААААААААААААААААААААААААА
Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании
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В соцсетях разгорается скандал из-за комментария, который оставил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук под постом мэра Николаева.
Сенкевич призвал николаевцев оставаться в укрытиях или хотя бы держаться подальше от окон, на что Плетенчук написал: "Федорович, не мешайте естественному отбору".
На данный момент, пост уже удалён
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Ща навозцы будут друг друга жрать, це зрада))
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https://twitter.com/TheFalseNein/status/1516879911859982340?s=20&;t=M5U-qnQBDGJTuklLl7huKQ
фак щелси, щелси - шит!
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Адвоката Илья Уткина задержали в Москве. Основанием послужили желто-синие кроссовки.
)))))
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Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с заявил, что штурм комбината «Азовсталь» в Мариуполе с его подземными ходами и помещениями представляет большой риск для российских солдат и смысла в этом нет.
«Проще заблокировать территорию, законопатить все входы и выходы, чтобы мышь не проскочила, и ждать, когда у бандеровских бандитов закончатся боеприпасы, пресная вода, пища и они будут вынуждены выползти наружу», — сказал он.
Также Литовкин заявил, что на заводе могут находиться до 600 иностранных наёмников из стран НАТО. Экспер считает, что националисты могут их убить, чтобы они не попали к спецслужбам.
«Просто если они покинут эти подземелья живыми, то они нам пригодятся — в том числе и чтобы показать, как страны НАТО участвуют в войне на стороне фашистского режима», — считает Литовкин.
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Коротко о том, как оккупанты «освобождают» города
Ради развлечения в Мариуполе орки сломали ещё целую ограду, покатались по клумбам, стреляли в здания, убивали людей.
Это всё, что нужно знать о российских "освободителях".
https://t.me/oko_xx/12827
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Владелец показал свою квартиру в Харькове после русского мира.
https://t.me/kharkivlife/36168
какая русня фашистская пидарасня
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скузня:
> у нас великая история, Сити о такой истории только мечтать, бла-бла-бла
Зал Славы АПЛ:
> 5 игроков Манчестер Сити
> 1 игрок лузерпула
как же ору от тупости портовых ху*сосов)))
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Немецкое издание Spiegel пишет, что нежелание канцлера Германии Олафа Шольца поставлять тяжелое вооружение Украине может привести к его отставке.
В материале говорится, что ранее оппозиция в бундестаге заявляла о поддержке правительства Шольца в непростой ситуации. Однако теперь блок партий ХДС/ХСС намерен внести резолюцию о поставке тяжелого вооружения Украине. В таком случае, пишет издание, Шольцу «фактически придется просить вотума доверия, т. е. обеспечить себе большинство в бундестаге». Также издание отмечает, что Шольца из-за его позиции по тяжелому вооружению критикуют не только в оппозиции, но и участники проправительственной коалиции.
пизда 6лядоте руснявой))))
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IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
По его словам, также ищет возможность вернуться на российский рынок компания Inditex, которая в том числе владеет брендами Zara, Bershka и Stradivarius.
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> Серхио Агуэро
> Венсан Компани
> Петер Шмейхель
плюс три КОРОЛЯ в зале славы АПЛ, а что по лузерпукам?)
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настоящая русня)))
Две семьи россиян в Болгарии притворялись украинцами
Детали: Они заселились в отель Dahlia Garden в Варне. С вечера в номере начались крики, маты, драка. В разговоре с соседями одним они сказали, что из Запорожья, другим - что из Николаева, третьим - из Кировограда.
Вообщем, заврались, а потом все перепутали, как всегда.
Вели себя настолько буйно, что ближе к утру пришлось вызвать полицию. Оказалось, что "бежанцы" еще и на гумпомощь для украинцев претендовали.
В номере после себя они оставили картину, привычную для русотуристо.
В итоге, их вежливо направили из отеля вслед за русским военным кораблем, а после - задержала полиция.
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Следующим должен быть лучший вратарь в истории АПЛ - ПЕТР мать его ЧЕХ!
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ВОЖДЬ!!!!!!!!!!!
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Император Дидье!!!!
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