Еще шестеро пополнили Зал славы Премьер-Лиги

Еще шесть легенд из числа бывших игроков были добавлены в Зал славы Премьер-Лиги.

Напомним, в прошлом месяце Премьер-Лига огласила шорт-лист из 25 кандидатов на включение в Зал славы, предложив фанатам поучаствовать в голосовании.



Сложив результаты публичного голосования с мнением комиссии экспертов, Премьер-Лига ввела в Зал славы еще шестерых: Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсана Компани, Петера Шмейхеля, Поля Скоулза и Яна Райта.



Агуэро является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити", забив 184 гола в 275 матчах, а также самым результативным иностранным игроком Премьер-Лиги всех времен.



Как и Серхио, настоящей легендой "Сити" является Компани, посвятивший клубу 11 сезонов. При Венсане "горожане" четыре раза выигрывали Премьер-Лигу.



Шмейхель и Скоулз в свою очередь вписали свои имена в историю другого клуба из Манчестера — "Юнайтед". Петер, сохранивший свои ворота на замке 128 раз в 310 матчах Премьер-Лиги, становится первым голкипером в Зале славы. Пол, представитель знаменитого "Класса-92", является 11-кратным чемпионом Англии, забив 107 голов в 499 поединках высшего дивизиона.



Дрогба в свое время завоевал четыре титула Премьер-Лиги с "Челси", становясь лучшим бомбардиром дивизиона в сезонах 2006/07 и 2009/10. Всего Дидье забил 104 гола в 254 матчах английского первенства.



Райт может похвастать только одним титулом, оформленным с "Арсеналом" в сезоне 1997/98. Ян был настоящим любимчиком фанатов лондонского клуба, суммарно забив 113 голов в 213 матчах Премьер-Лиги.



"Все вновь пополнившие наш Зал славы были игроками мирового уровня, восхищая фанатов со всего мира и помогая определять различные эры Премьер-Лиги".



"Я поздравляю их с этой наградой и благодарю тех, кто проголосовал за своих любимых игроков. Теперь в Зале славы Премьер-Лиги 16 невероятных человек, и мне интересно посмотреть, кто присоединится к ним в предстоящие годы", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс.