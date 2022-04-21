Артета: "Я был несправедлив с Нкетиа"

Эдди Нкетиа Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что был несправедлив с нападающим Эдди Нкетиа в этом сезоне.

Накануне против "Челси" 22-летний Нкетиа всего лишь во второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги.

Эдди, чей контракт истекает в конце сезона, отметился дублем, поспособствовав победе "канониров" со счетом 2:4 и заставив Артету сделать неожиданное признание.

"Я должен был давать играть ему больше. Я сказал ему, что был несправедлив с ним".

"То, что Эдди сделал сегодня вечером, он делал на протяжении 10 последних месяцев, но никто этого не замечал. Он полностью заслужил то, что случилось с ним сегодня вечером", — сообщил Артета BBC.


Метки Арсенал, Артета, Нкетиа, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2022 11:00

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  1. mixmaster 21.04.2022 11:19 # mixmaster
    у Нкетии были личные счеты с чавски и как же охуивертительно он им отплатил)

    (ответить)

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