Артета: "Я был несправедлив с Нкетиа"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что был несправедлив с нападающим Эдди Нкетиа в этом сезоне.
Накануне против "Челси" 22-летний Нкетиа всего лишь во второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги.
Эдди, чей контракт истекает в конце сезона, отметился дублем, поспособствовав победе "канониров" со счетом 2:4 и заставив Артету сделать неожиданное признание.
"Я должен был давать играть ему больше. Я сказал ему, что был несправедлив с ним".
"То, что Эдди сделал сегодня вечером, он делал на протяжении 10 последних месяцев, но никто этого не замечал. Он полностью заслужил то, что случилось с ним сегодня вечером", — сообщил Артета BBC.
21.04.2022 11:00
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у Нкетии были личные счеты с чавски и как же охуивертительно он им отплатил)
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