Артета: "Я был несправедлив с Нкетиа"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что был несправедлив с нападающим Эдди Нкетиа в этом сезоне.

Накануне против "Челси" 22-летний Нкетиа всего лишь во второй раз в этом сезоне вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч Премьер-Лиги.



Эдди, чей контракт истекает в конце сезона, отметился дублем, поспособствовав победе "канониров" со счетом 2:4 и заставив Артету сделать неожиданное признание.



"Я должен был давать играть ему больше. Я сказал ему, что был несправедлив с ним".



"То, что Эдди сделал сегодня вечером, он делал на протяжении 10 последних месяцев, но никто этого не замечал. Он полностью заслужил то, что случилось с ним сегодня вечером", — сообщил Артета BBC.