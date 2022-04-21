У Батшуайи есть пять вариантов в Премьер-Лиге

Нападающий Мичи Батшуайи покинет "Челси" грядущим летом, но все еще может остаться в Премьер-Лиге.

Батшуайи прибыл в "Челси" за 33 миллиона фунтов из "Марселя" в 2016 году, но проявить себя на "Стэмфорд Бридж" не смог и в основном скитался по арендам.



Мичи успел совершить командировки в дортмундскую "Боруссию", "Валенсию" и "Кристал Пэлас" (дважды), а этот сезон проводит в "Бешикташе".



Дела Батшуайи в Турции идут очень неплохо, он забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Своей игрой, а также истекающим в конце сезона контрактом 28-летний бельгиец привлек к себе внимание многих европейских клубов.



Как сообщает TEAMtalk, к Батшуайи существует интерес из Германии, Италии и Испании, однако наиболее привлекательные предложения Мичи поступают из Англии, где его хотят видеть не менее пяти клубов Премьер-Лиги: "Вулверхэмптон", "Эвертон", "Саутгемптон", "Брайтон" и "Лидс".