У Батшуайи есть пять вариантов в Премьер-Лиге
Нападающий Мичи Батшуайи покинет "Челси" грядущим летом, но все еще может остаться в Премьер-Лиге.
Батшуайи прибыл в "Челси" за 33 миллиона фунтов из "Марселя" в 2016 году, но проявить себя на "Стэмфорд Бридж" не смог и в основном скитался по арендам.
Мичи успел совершить командировки в дортмундскую "Боруссию", "Валенсию" и "Кристал Пэлас" (дважды), а этот сезон проводит в "Бешикташе".
Дела Батшуайи в Турции идут очень неплохо, он забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Своей игрой, а также истекающим в конце сезона контрактом 28-летний бельгиец привлек к себе внимание многих европейских клубов.
Как сообщает TEAMtalk, к Батшуайи существует интерес из Германии, Италии и Испании, однако наиболее привлекательные предложения Мичи поступают из Англии, где его хотят видеть не менее пяти клубов Премьер-Лиги: "Вулверхэмптон", "Эвертон", "Саутгемптон", "Брайтон" и "Лидс".
21.04.2022 10:00
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Летом никчёмный аснл его приютит. Им не привыкать отбросов от топов собирать.
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