Тен Хаг получит 200 миллионов фунтов на трансферы

"Манчестер Юнайтед" готов выделить около 200 миллионов фунтов на укрепление состава грядущим летом.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге назначения Эрика Тен Хага новым главным тренером, и кажется, что 52-летний голландец берется за чрезвычайно сложную работу, учитывая манеру, в которой "красные дьяволы" завершают сезон.



Практически каждая линия "Юнайтед", за исключением, возможно, вратарской, нуждается в усилении, и боссы клуба это хорошо понимают, собираясь выделить Тен Хагу внушительную сумму на трансферы.



Среди трансферных целей "дьяволов" Daily Mirror называет Деклана Райса из "Вест Хэма", Рубена Невеша из "Вулверхэмптона", Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Дарвина Нуньеса из "Бенфики".



Также "Юнайтед" предстоит проделать большую работу над избавлением от балласта. Покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом могут до 12 игроков: не только Поль Погба, Неманья Матич, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Хуан Мата и Ли Грант, чьи контракты истекают в конце сезона, но также Аарон Ван-Биссака, Эрик Байи, Фил Джонс, Алекс Теллес, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд. А вот Донни Ван де Бек, бывший подопечный Тен Хага по "Аяксу", должен получить второй шанс в Манчестере.