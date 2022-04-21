Гвардиола: "Шесть побед — и мы чемпионы"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что любая осечка в шести оставшихся матчах Премьер-Лиги непременно приведет к чемпионству "Ливерпуля".

На финише сезона "Сити" и "Ливерпуль" ведут заочную борьбу за титул. Благодаря победе 3:0 над "Брайтоном" в среду вечером подопечные Гвардиолы восстановили отрыв в одно очко от конкурента, и каждой из команд остается сыграть по шесть матчей.



Гвардиола чувствует, что только шесть побед из шести обеспечат "Сити" титул, а удастся ли их одержать, будет зависеть в том числе от Лиги Чемпионов, где "горожане", как "Ливерпуль", продолжают выступление.



"Мы не глупцы. Если мы сыграем вничью, потеряем только два очка, то чемпионом станет "Ливерпуль". Если мы выиграем все свои матчи, то чемпионами станем мы. Игроки знают это".



"Мы знаем, что нас ждут тяжелые матчи, но мы должны постараться сыграть, как сыграли сегодня, одержав победу в каждом из их. Если мы сделаем это, мы будем праздновать. Если нет, мы поздравим "Ливерпуль".



"Несколько лет назад нам это удалось — мы одержали 14 побед подряд, чтобы стать чемпионами. Если мы снова выиграем все свои оставшиеся матчи, то станем чемпионами".



"Это зависит от усталости и травм, это зависит от Лиги Чемпионов. Остается только один месяц — или, возможно, пять недель. 11 месяцев сводятся к одному, и мы сделаем все возможное, чтобы наилучшим образом провести эти матчи".



"Нас ждут три сложных выездных матча (против "Лидса", "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона"), но всего это только шесть матчей, и мы постараемся изо всех сил. После этого станет видно".



"Нам противостоит одна из лучших команд в истории футбола — у "Ливерпуля" есть все. Игроки знают это. В сыгранном здесь против них матче (2:2) мы были лучше, но не смогли победить".



"Мы не можем позволить себе потерять очки. Мы играем под давлением, мы обязаны побеждать", — сообщил Гвардиола BBC.