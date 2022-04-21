Артета: "Такого рода победа придает уверенности"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что победы 2:4 над "Челси" придаст его команде уверенности на концовку сезона.

Благодаря победе на "Стэмфорд Бридж" в среду вечером "Арсенал" вернулся в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Эта победа важна для Артеты не только с точки зрения набранных очков. "Канониры", как думает Микель, должны почувствовать, что им по зубам любой соперник — вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", с которыми им еще играть в концовке сезона.



"Думаю, это поможет нам, потому что такого рода победа в таком месте придает тебе уверенности и вселяет в тебя веру насчет того, что ты способен быть боеспособным на самом высоком уровне, противостоя лучшим командам в этой лиге. Надеюсь, игроки больше поверят в себя".



"Это был наш отложенный матч. Я сказал игрокам, что они должны побеждать в такого рода местах, если хотят участвовать в Лиге Чемпионов. Сегодня вечером мы сделали это, и я очень ими горжусь".



"Я горжусь, как они реагировали на каждое поражение. Не только как игроки, но и как персонал и как клуб. Это придает мне сил и напоминает, как мне повезло быть здесь".



"Я обожаю дух этих игроков. Когда ты проигрываешь матчи, тебя линчуют, тебя критикуют, но я не переживаю, потому что это стоит того. Я работаю с феноменальными людьми, и мы растем как коллектив. Я очень рад этой победе в лондонском дерби и тому, в какой манере мы ее одержали", — цитирует Артету Sky Sports.