Тухель обвинил газон в поражении от "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил домашнее поражение 2:4 от "Арсенала плохим состоянием газона на "Стэмфорд Бридж".

В среду вечером "Челси" потерпел третье домашнее поражение подряд, причем два из четырех голов, включая первый после ошибки Андреаса Кристенсена, "синие" пропустили крайне нелепым образом.



Тухель чувствует, что его команду подвел газон, из-за которого замененный в перерыве Кристенсен подарил мяч Эдди Нкетиа, однако Томас не хочет, чтобы это прозвучало как оправдание.



"Андреас не мог продолжать игру, потому что у него возникли какие-то проблемы. Я не меняю игрока из-за того, что он совершил одну ошибку".



"Если я скажу, что поле было сложным, это может прозвучать как оправдание, но играть на таком поле очень, очень непросто. Этот аспект не в нашу пользу. Мяч неудачно подскочил перед Адреасом, когда он пытался сделать пас".



"Тем не менее, те же ошибки мы совершили против "Реала", и это стоило нам выхода в следующий раунд Лиги Чемпионов. Здесь это стоило нам трех трех очков, и я не помню, когда мы еще пропускали два таких гола", — цитирует Тухеля ESPN.