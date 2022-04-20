"Сити" разгромил "Брайтон" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

Рияд Махрез Разгромив "Брайтон" со счетом 3:0, "Манчестер Сити" восстановил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно поражения 2:2 от "Ливерпуля" в полуфинале Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Эмерик Лапорт, Родри, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне и Рияд Махрез.

У "чаек" Солли Марч и Данни Уэлбек заменили Ива Биссума и Леандро Троссарда.

"Брайтон" сразу же окопался возле своей штрафной, а "Сити" не хватало скорости и изобретательности, чтобы преодолеть столь насыщенную оборону.

В первом тайме хозяева лишь однажды потревожили голкипера гостей Роберта Санчеса. Остальные удары блокировались или оказывались неточными, поскольку преимущественно наносились в спешке, без подготовки.

На 53-й минуте "горожанам", наконец, предоставилась возможность провести атаку на скорости. Один рикошет позволил Махрезу завладеть мячом, а второй помог поразить ворота — 1:0.

Для полного спокойствия "Сити" требовался второй гол, и на 65-й минуте задача была выполнена. Получив мяч метрах в 25 от ворот, Фил Фоден нанес удар низом, а снаряд срикошетил от Энока Мвепу и лишил Санчеса шансов спасти свою команду — 2:0.

В остатке матча хозяева уже играли в свое удовольствие, не сильно напрягаясь, но все же еще на один гол наиграли. "Брайтон" не смог выйти из обороны через пас, и после перехвата Бернарду Сильва нанес крученый удар с границы штрафной — 3:0.

"Сити" пришлось попотеть, чтобы открыть счет. В первом тайме игра давалось тяжело "горожанам", однако после перерыва все встало на свои места. Блестяще сыграв против "Арсенала" и "Тоттенхэма", сотворить третью сенсацию подряд "Брайтон" просто не смог.

"Манчестер Сити" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 23:55

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  1. ian 21.04.2022 00:40 # ian
    Все потому что вы клуб без прошлого и будущего. даже ЛЧ не можете взять, жалкие

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  2. madchester 21.04.2022 00:13 # madchester
    В очко себе засунь свою историю, вы долбоебы только и можете кукарекать о истории.

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  3. beautiful-lie 21.04.2022 00:04 # beautiful-lie
    Рикошет Сити один хер финишируют вторыми. Донный клубишко без истории. Были никем и останутся никем вовек.

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  4. gameboy 21.04.2022 00:03 # gameboy
    СОСУТ ЛОНДОНСКИЕ ХУИ!!!

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  5. true-manc 21.04.2022 00:00 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  6. englandonelove 20.04.2022 23:59 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  7. jirrort 20.04.2022 23:59 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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