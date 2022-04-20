"Арсенал" ответил на три поражения подряд победой над "Челси"

"Арсенал" прервал серию из трех поражений в Премьер-Лиге, одержав победу 2:4 над "Челси".

После своего эффектного появления на замену в полуфинале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" полузащитник Рубен Лофтус-Чик получил место в старте "синих". Также с первых минут вышли Маланг Сарр, Нголо Канте и Ромелу Лукаку.



В стартовом составе "канониров" произошло три изменения относительно поражения от "Саутгемптона". Это Роб Холдинг, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу появились вместо Седрика Соареша, Альбера Самби Локонги и Габриэля Мартинелли.



Команды начали почти без раскачки, и уже на 13-й минуте счет был открыт. Андреас Кристенсен неудачно скинул мяч назад, чем воспользовался Эдди Нкетиа, выйдя по центру и пробив мимо голкипера хозяев Эдуара Менди — 0:1.



Ответ "Челси" последовал спустя всего четыре минуты. Тимо Вернер сместился вдоль границы штрафной и пробил, а мяч после пары рикошетов влетел в ближний угол ворот Аарона Рамсдейла — 1:1.



Сравняв счет, "синие" стали оказывать давление, и вскоре Мейсон Маунт отметился ударом над дальней "девяткой". Однако хозяева заигрались и на 27-й минуте нарвались на контратаку, в завершении которой Смит-Роу пробил низом в касание с линии штрафной площади — 1:2.



Однако на 32-й минуте счет вновь стал равным. Попытка Бена Уайта выйти из обороны через пас провалилась, и после перехвата Маунт выполнил передачу с левого фланга на линию вратарской, где Сесар Аспиликуэта опередил защитника и протолкнул мяч в сетку — 2:2.



В концовке первого тайма "Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, но опасные удары Смит-Роу и Нкетиа слегка разминулись со створом ворот.



Вскоре после начала второго тайма "канониры" в третий раз за матч вышли вперед. Когда казалось, что контратака команды Микеля Артеты захлебнулась, недопонимание между Сарром и Нголо Канте позволило Нкетиа протолкнуть мяч в ворота из пределов штрафной — 2:3.



Дальше гости сосредоточились на удержании своего преимущества, а также опасно контратаковали, не позволяя "Челси" сосредоточиться на навале.



Одна из таких контратак увенчалась тем, что на последней минуте основного времени Сака заработал для своей команды пенальти. Сам же Букайо и установил окончательный счет с точки — 2:4.



Откровенно говоря, "Арсеналу" победа была гораздо важнее. И с учетом турнирной ситуации, и с учетом результатов трех предыдущих матчей. "Канониры" резко повысили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче