"Арсенал" ответил на три поражения подряд победой над "Челси"

Арсенал "Арсенал" прервал серию из трех поражений в Премьер-Лиге, одержав победу 2:4 над "Челси".

После своего эффектного появления на замену в полуфинале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" полузащитник Рубен Лофтус-Чик получил место в старте "синих". Также с первых минут вышли Маланг Сарр, Нголо Канте и Ромелу Лукаку.

В стартовом составе "канониров" произошло три изменения относительно поражения от "Саутгемптона". Это Роб Холдинг, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу появились вместо Седрика Соареша, Альбера Самби Локонги и Габриэля Мартинелли.

Команды начали почти без раскачки, и уже на 13-й минуте счет был открыт. Андреас Кристенсен неудачно скинул мяч назад, чем воспользовался Эдди Нкетиа, выйдя по центру и пробив мимо голкипера хозяев Эдуара Менди — 0:1.

Ответ "Челси" последовал спустя всего четыре минуты. Тимо Вернер сместился вдоль границы штрафной и пробил, а мяч после пары рикошетов влетел в ближний угол ворот Аарона Рамсдейла — 1:1.

Сравняв счет, "синие" стали оказывать давление, и вскоре Мейсон Маунт отметился ударом над дальней "девяткой". Однако хозяева заигрались и на 27-й минуте нарвались на контратаку, в завершении которой Смит-Роу пробил низом в касание с линии штрафной площади — 1:2.

Однако на 32-й минуте счет вновь стал равным. Попытка Бена Уайта выйти из обороны через пас провалилась, и после перехвата Маунт выполнил передачу с левого фланга на линию вратарской, где Сесар Аспиликуэта опередил защитника и протолкнул мяч в сетку — 2:2.

В концовке первого тайма "Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, но опасные удары Смит-Роу и Нкетиа слегка разминулись со створом ворот.

Вскоре после начала второго тайма "канониры" в третий раз за матч вышли вперед. Когда казалось, что контратака команды Микеля Артеты захлебнулась, недопонимание между Сарром и Нголо Канте позволило Нкетиа протолкнуть мяч в ворота из пределов штрафной — 2:3.

Дальше гости сосредоточились на удержании своего преимущества, а также опасно контратаковали, не позволяя "Челси" сосредоточиться на навале.

Одна из таких контратак увенчалась тем, что на последней минуте основного времени Сака заработал для своей команды пенальти. Сам же Букайо и установил окончательный счет с точки — 2:4.

Откровенно говоря, "Арсеналу" победа была гораздо важнее. И с учетом турнирной ситуации, и с учетом результатов трех предыдущих матчей. "Канониры" резко повысили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 23:45

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Последние комментарии:




  1. ian 21.04.2022 00:28 # ian
    13 пропущенных в последних 6 играх)))
    К слову, Норвич, идущий на последнем месте и того меньше пропустил)

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  2. chebrec 21.04.2022 00:28 # chebrec
    Какой-то деградантский матч в исполнении аристократов.

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  3. jirrort 21.04.2022 00:27 # jirrort
    ЧЕЛСИ!!! УКРАИНА!!! ИЛОН МАСК!!!

    ВМЕСТЕ МЫ СИЛА.

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  4. jirrort 21.04.2022 00:24 # jirrort
    ЧЕЛСИ даже когда проигрывает,подрывает жопы завистникам,МОЩЬ!!!

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  5. liverpo0ol 21.04.2022 00:23 # liverpo0ol
    Таки высрал тухель помидорку после 4х палок активного, как ни странно, всегда на пассиве, арсинола. С пабедай Тухлый Помидоратор!

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  6. ian 21.04.2022 00:22 # ian
    щас догорят файеры в жопе у пенсов, начнут нам мстить фейковыми новостями про Россию)
    хахаха

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  7. nurba44 21.04.2022 00:22 # nurba44
    Как в большом городе, как Лондон, найти тишину? Посетить матч пинсав на Стэмфорде.

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  8. bratella 21.04.2022 00:13 # bratella
    И где теперь безвиз? Спрятался, как самирка? Уe6ки, пиcдят 24/7, потом сливаются на г0вно в унитазе

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  9. v-0987654321 21.04.2022 00:13 # v-0987654321
    Много пердят те,у кого личный армянский раб с носиком.

    (с) Илон Маск

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  10. c1886- 21.04.2022 00:11 # c1886-
    ЛОНДОН КРАСНЫЙ!!!

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  11. gunnerlove 21.04.2022 00:09 # gunnerlove
    Перекрыли центр с Эль-Ненни. Египтянин конечно надежнее, пока бестолкового Локонга.

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  12. jirrort 21.04.2022 00:07 # jirrort
    Много пердят те, кого в очко епут.

    (с) Джейсон Стетхэм

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  13. ian 21.04.2022 00:06 # ian
    Такими темпами Миха и чемпионскую ветку Сити не поставит на главную))

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  14. roberto-89 21.04.2022 00:06 # roberto-89
    Королевы мочестыра пхихихихиихихихихихихихихихихихихихихих

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  15. v-0987654321 21.04.2022 00:06 # v-0987654321
    Как же охуенно когда пердишь там нос армянский на готове хахахаха

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  16. true-manc 21.04.2022 00:02 # true-manc
    "Сити" разгромил "Брайтон" и вернулся на вершину Премьер-Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/92698/

    "Так играют чемпионы, так играют КОРОЛИ" (с) mancityman

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  17. alexomck 21.04.2022 00:01 # alexomck
    Арсенал постоянно насилует пенсов. Ничего нового.

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  18. roberto-89 21.04.2022 00:01 # roberto-89
    Норм админ обоссывает конченный сытей из вонючего мочестыра пхиихихихихихихихихихиихихихихихихихихиихихихихихихихихихихих

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  19. true-manc 20.04.2022 23:59 # true-manc
    1 Манчестер Сити 32 77
    2 Ливерпуль 32 76

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  20. jirrort 20.04.2022 23:58 # jirrort
    ЧЕЛСИ - КУБОК АНГЛИИ
    Сити - АПЛ
    Вильяреал - ЛЧ
    ливерпуль - кубок Микки Мауса


    Помоему справедливо.

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