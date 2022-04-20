"Арсенал" ответил на три поражения подряд победой над "Челси"
"Арсенал" прервал серию из трех поражений в Премьер-Лиге, одержав победу 2:4 над "Челси".
После своего эффектного появления на замену в полуфинале Кубка Англии против "Кристал Пэлас" полузащитник Рубен Лофтус-Чик получил место в старте "синих". Также с первых минут вышли Маланг Сарр, Нголо Канте и Ромелу Лукаку.
В стартовом составе "канониров" произошло три изменения относительно поражения от "Саутгемптона". Это Роб Холдинг, Мохамед Эльнени и Эмиль Смит-Роу появились вместо Седрика Соареша, Альбера Самби Локонги и Габриэля Мартинелли.
Команды начали почти без раскачки, и уже на 13-й минуте счет был открыт. Андреас Кристенсен неудачно скинул мяч назад, чем воспользовался Эдди Нкетиа, выйдя по центру и пробив мимо голкипера хозяев Эдуара Менди — 0:1.
Ответ "Челси" последовал спустя всего четыре минуты. Тимо Вернер сместился вдоль границы штрафной и пробил, а мяч после пары рикошетов влетел в ближний угол ворот Аарона Рамсдейла — 1:1.
Сравняв счет, "синие" стали оказывать давление, и вскоре Мейсон Маунт отметился ударом над дальней "девяткой". Однако хозяева заигрались и на 27-й минуте нарвались на контратаку, в завершении которой Смит-Роу пробил низом в касание с линии штрафной площади — 1:2.
Однако на 32-й минуте счет вновь стал равным. Попытка Бена Уайта выйти из обороны через пас провалилась, и после перехвата Маунт выполнил передачу с левого фланга на линию вратарской, где Сесар Аспиликуэта опередил защитника и протолкнул мяч в сетку — 2:2.
В концовке первого тайма "Арсенал" смотрелся чуть предпочтительнее, но опасные удары Смит-Роу и Нкетиа слегка разминулись со створом ворот.
Вскоре после начала второго тайма "канониры" в третий раз за матч вышли вперед. Когда казалось, что контратака команды Микеля Артеты захлебнулась, недопонимание между Сарром и Нголо Канте позволило Нкетиа протолкнуть мяч в ворота из пределов штрафной — 2:3.
Дальше гости сосредоточились на удержании своего преимущества, а также опасно контратаковали, не позволяя "Челси" сосредоточиться на навале.
Одна из таких контратак увенчалась тем, что на последней минуте основного времени Сака заработал для своей команды пенальти. Сам же Букайо и установил окончательный счет с точки — 2:4.
Откровенно говоря, "Арсеналу" победа была гораздо важнее. И с учетом турнирной ситуации, и с учетом результатов трех предыдущих матчей. "Канониры" резко повысили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
20.04.2022 23:45
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Последние комментарии:
13 пропущенных в последних 6 играх)))
К слову, Норвич, идущий на последнем месте и того меньше пропустил)
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Какой-то деградантский матч в исполнении аристократов.
(ответить)
ЧЕЛСИ!!! УКРАИНА!!! ИЛОН МАСК!!!
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА.
(ответить)
ЧЕЛСИ даже когда проигрывает,подрывает жопы завистникам,МОЩЬ!!!
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Таки высрал тухель помидорку после 4х палок активного, как ни странно, всегда на пассиве, арсинола. С пабедай Тухлый Помидоратор!
(ответить)
щас догорят файеры в жопе у пенсов, начнут нам мстить фейковыми новостями про Россию)
хахаха
(ответить)
Как в большом городе, как Лондон, найти тишину? Посетить матч пинсав на Стэмфорде.
(ответить)
И где теперь безвиз? Спрятался, как самирка? Уe6ки, пиcдят 24/7, потом сливаются на г0вно в унитазе
(ответить)
Много пердят те,у кого личный армянский раб с носиком.
(с) Илон Маск
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ЛОНДОН КРАСНЫЙ!!!
(ответить)
Перекрыли центр с Эль-Ненни. Египтянин конечно надежнее, пока бестолкового Локонга.
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Много пердят те, кого в очко епут.
(с) Джейсон Стетхэм
(ответить)
Такими темпами Миха и чемпионскую ветку Сити не поставит на главную))
(ответить)
Королевы мочестыра пхихихихиихихихихихихихихихихихихихихих
(ответить)
Как же охуенно когда пердишь там нос армянский на готове хахахаха
(ответить)
"Сити" разгромил "Брайтон" и вернулся на вершину Премьер-Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/92698/
"Так играют чемпионы, так играют КОРОЛИ" (с) mancityman
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Арсенал постоянно насилует пенсов. Ничего нового.
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Норм админ обоссывает конченный сытей из вонючего мочестыра пхиихихихихихихихихихиихихихихихихихихиихихихихихихихихихихих
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1 Манчестер Сити 32 77
2 Ливерпуль 32 76
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
ЧЕЛСИ - КУБОК АНГЛИИ
Сити - АПЛ
Вильяреал - ЛЧ
ливерпуль - кубок Микки Мауса
Помоему справедливо.
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