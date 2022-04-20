Скоулз: "Фанаты МЮ испытывают отвращение от такой игры"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал "красных дьяволов" за "отвратительную" игру в матче против "Ливерпуля".

Как и на большинство фанатов "Юнайтед", игра "дьяволов" в матче Премьер-Лиги на "Энфилде" произвела удручающее впечатление на Скоулза.



Больше всего Пола расстраивает то, что игроки "Юнайтед" не хотели стараться и просто отбывали номер на поле.



"Я уже слегка перестал злиться, сейчас мне просто грустно. Грустно это видеть".



"Я бы хотел, чтобы они хотя бы немного постарались, но похоже на то, что они сами хотят этого меньше всего".



"Они хотят, чтобы сезон закончился, они хотят остановить это, они хотят перевернуть страницу, но, к сожалению, им некуда спрятаться. Нельзя приезжать на "Энфилд" и играть таким образом".



"Их фанаты проделали сюда большой путь, и им отвратительно это видеть. Но именно в таком положении находится клуб в данную минуту".



"Они могли хотя бы чуточку постараться — чисто ради приехавших на стадион фанатов", — цитирует Скоулза Daily Mail.