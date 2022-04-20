Тухель: "Не нужно ставить крест на Лукаку"

Рулевой "Челси" Томас Тухель призвал не ставить крест на нападающем Ромелу Лукаку.

В последние месяцы у Лукаку совершенно не ладится игры, и в прессе уже появились слухи, что Ромелу может покинуть "Челси" спустя год после своего перехода из "Интера" за 97.5 млн. фунтов.



Однако Тухель обещает, что не опустит рук, пытаясь вернуть Лукаку в форму. Томас уверен, что игровой стиль "синих подходит 28-летнему бельгийцу.



"Для нас очевидно, что мы можем играть с Ромелу, и мы можем быть очень сильны с Ромелу — мы уже доказывали это".



"И мы докажем это снова, если он сохранит стойкость духа. Он оказался в ситуации, из которой может выйти, став сильнее".



"Несомненно, он расстроен, и это не то, что мы ожидали. Но на нем не нужно ставить крест, и мы не сдадимся".



"Мы никогда не сдаемся, о каком бы игроке ни шла речь. Мы будем подстегивать его, насколько это возможно. Если он сохранит правильный настрой, то сможет стать определяющим игроком", — цитирует Тухеля Evening Standard.