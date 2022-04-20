МЮ сообщил игрокам о назначении Тен Хага

Эрик Тен Хаг Игроки "Манчестер Юнайтед" были уведомлены клубом о том, что их новым главным тренером станет Эрик Тен Хаг из "Аякса".

Проведя собеседования с рядом кандидатов, включая Маурисио Почеттино из ПСЖ, спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто и технический директор клуба Даррен Флетчер остановили свой выбор на Тен Хаге.

Кандидатура Тен Хага уже была одобрена исполнительным директором Ричардом Арнольдом и владельцами клуба Глэйзерами, а сам Эрик уже согласовал условия контракта с "красными дьяволами".

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь и и игроки "Юнайтед" узнали, что со следующего сезона им предстоит работать с 52-летним голландцем.

Ожидается, что клуб с "Олд Траффорд" официально подтвердит назначение Тен Хага после выезда к "Арсеналу" в ближайшую субботу.



Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 21:00

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  1. true-manc 20.04.2022 21:33 # true-manc
    лысый шарлатан, главное достижение которого за 20 лет тренерской карьеры - полуфинал лч. очередной фейл маню, в общем

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  2. kanakhan1 20.04.2022 21:23 # kanakhan1
    Минус еще один сезон Муму.Новый тренер,пол состава будут новичками,пока они притрутся к тактике,если его не уволят раньше))

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  3. smokekush 20.04.2022 21:19 # smokekush
    Аминь!

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