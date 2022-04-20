МЮ сообщил игрокам о назначении Тен Хага

Игроки "Манчестер Юнайтед" были уведомлены клубом о том, что их новым главным тренером станет Эрик Тен Хаг из "Аякса".

Проведя собеседования с рядом кандидатов, включая Маурисио Почеттино из ПСЖ, спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто и технический директор клуба Даррен Флетчер остановили свой выбор на Тен Хаге.



Кандидатура Тен Хага уже была одобрена исполнительным директором Ричардом Арнольдом и владельцами клуба Глэйзерами, а сам Эрик уже согласовал условия контракта с "красными дьяволами".



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь и и игроки "Юнайтед" узнали, что со следующего сезона им предстоит работать с 52-летним голландцем.



Ожидается, что клуб с "Олд Траффорд" официально подтвердит назначение Тен Хага после выезда к "Арсеналу" в ближайшую субботу.