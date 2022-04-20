МЮ сообщил игрокам о назначении Тен Хага
Игроки "Манчестер Юнайтед" были уведомлены клубом о том, что их новым главным тренером станет Эрик Тен Хаг из "Аякса".
Проведя собеседования с рядом кандидатов, включая Маурисио Почеттино из ПСЖ, спортивный директор "Юнайтед" Джон Мерто и технический директор клуба Даррен Флетчер остановили свой выбор на Тен Хаге.
Кандидатура Тен Хага уже была одобрена исполнительным директором Ричардом Арнольдом и владельцами клуба Глэйзерами, а сам Эрик уже согласовал условия контракта с "красными дьяволами".
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь и и игроки "Юнайтед" узнали, что со следующего сезона им предстоит работать с 52-летним голландцем.
Ожидается, что клуб с "Олд Траффорд" официально подтвердит назначение Тен Хага после выезда к "Арсеналу" в ближайшую субботу.
20.04.2022 21:00
Просмотров: 569
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лысый шарлатан, главное достижение которого за 20 лет тренерской карьеры - полуфинал лч. очередной фейл маню, в общем
(ответить)
Минус еще один сезон Муму.Новый тренер,пол состава будут новичками,пока они притрутся к тактике,если его не уволят раньше))
(ответить)
Аминь!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий