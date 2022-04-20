Скипп заключил новый пятилетний контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Оливер Скипп заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года.

Скипп является продуктом академии "Тоттенхэма", находясь в системе клуба с пяти лет и дебютировав за первую команду еще в октябре 2018. С тех пор Оливер сыграл 52 матча за "шпор", включая 28 в этом сезоне.



Помочь Скиппу закрепиться в первой команде "Тоттенхэма" помогла успешная аренда в прошлом сезоне в "Норвиче", где Оливер принял участие в 45 из 46 матчей "канареек" в Чемпионшипе, попав в символическую сборную дивизиона.



Теперь будущее Скиппа надежно защищено новым контрактом, который, как предполагает Evening Standard, увеличил зарплату 21-летнего англичанина за пределы 80,000 фунтов в неделю.