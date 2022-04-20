Рангник назвал количество необходимых МЮ приобретений
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его клуб должен пригласить до 10 новых игроков.
Поражение 4:0 от "Ливерпуля" накануне вечером показало колоссальную разницу в классе между "Юнайтед" и претендующими на титул Премьер-Лиги мерсисайдцами.
Рангник ожидает больших изменений грядущим летом, намекая, что из этого стартового состава останется только голкипер Давид Де Хеа, которого он всегда выделял.
"Здесь точно быть перестройке, но говорить такие вещи не помогает, когда тебе предстоит сыграть еще пять матчей".
"Вы сами видите ситуацию — не так сложно ее проанализировать. Для меня ясно, что здесь появится шесть, семь, восемь, возможно десять новых игроков. Но перед тем, как купить этих игроков, ты должен определиться, каким образом хочешь играть", — цитирует Рангника Sky Sports.
20.04.2022 19:00
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Этот всё считает, 6ухгалтер, 6ля..
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Надо сначала зачистить места для новичков, за одно лето такое не провернуть. Если летом купят ЦЗ, ЦПЗ и нападающего, то окно можно будет считать успешным. Но это с учётом избавления от большого количества ненужных игроков. Уйдут свободными агентами Погба, Кавани, Мата, Лингард и Матич. Не будут держать Роналду, Хендерсона, Марсиаля, Джонса и Байи. На Магуайра и Ван Биссаку сложно будет найти покупателей, разве что пристроить их в аренду с субсидированием части зарплаты. Лучше МЮ усилиться качественно, но не количественно, и держать ненужных игроков ради длины скамейки не стоит не в коем случае.
Тен Хагу стоит реанимировать Рэшфорда и Ван де Бека, вывести на новый уровень Элангу, помочь с адаптацией Санчо и строить команду вокруг Де Хеа, Мактоминея и Фернандеша. Фред, Варан, Шоу и Далот тоже придутся ко двору, даже в роли ближайших запасных.
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Возьмут Чилуэла, Джеймса,Карте,Хавеца,и Маунта со скидкой в синей помойке будет распродажа.
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