Рангник назвал количество необходимых МЮ приобретений

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его клуб должен пригласить до 10 новых игроков.

Поражение 4:0 от "Ливерпуля" накануне вечером показало колоссальную разницу в классе между "Юнайтед" и претендующими на титул Премьер-Лиги мерсисайдцами.



Рангник ожидает больших изменений грядущим летом, намекая, что из этого стартового состава останется только голкипер Давид Де Хеа, которого он всегда выделял.



"Здесь точно быть перестройке, но говорить такие вещи не помогает, когда тебе предстоит сыграть еще пять матчей".



"Вы сами видите ситуацию — не так сложно ее проанализировать. Для меня ясно, что здесь появится шесть, семь, восемь, возможно десять новых игроков. Но перед тем, как купить этих игроков, ты должен определиться, каким образом хочешь играть", — цитирует Рангника Sky Sports.