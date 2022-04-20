Двое вещущих скаутов покинули "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе из клуба двух ведущих скаутов в лице Джима Лоулора и Марселя Бута.

Лоулор, заставшие славную эпоху сэра Алекса Фергюсона, трудился в "Юнайтед" с 2006 года, в 2014 став главным скаутом клуба.



Бут в свою очередь прибыл на "Олд Траффорд" в качестве члена штаба Луи Ван Галя, в 2016 году заняв должность главы международного скаутинга.



Сейчас "красные дьяволы" находятся на пороге больших изменений, и эту перестройку клуб начинает с обновления скаутской службы. Примечательно, что о том, кто заменит Лоулора и Бута, ничего не сообщается.



Добавим, что трансферную политику "Юнайтед" нещадно критиковали в последние годы. На днях Грэм Сунесс и вовсе заявил, что после ухода Фергюсона "дьяволы" не совершили ни одного безусловно успешного приобретения.