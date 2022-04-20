Двое вещущих скаутов покинули "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе из клуба двух ведущих скаутов в лице Джима Лоулора и Марселя Бута.
Лоулор, заставшие славную эпоху сэра Алекса Фергюсона, трудился в "Юнайтед" с 2006 года, в 2014 став главным скаутом клуба.
Бут в свою очередь прибыл на "Олд Траффорд" в качестве члена штаба Луи Ван Галя, в 2016 году заняв должность главы международного скаутинга.
Сейчас "красные дьяволы" находятся на пороге больших изменений, и эту перестройку клуб начинает с обновления скаутской службы. Примечательно, что о том, кто заменит Лоулора и Бута, ничего не сообщается.
Добавим, что трансферную политику "Юнайтед" нещадно критиковали в последние годы. На днях Грэм Сунесс и вовсе заявил, что после ухода Фергюсона "дьяволы" не совершили ни одного безусловно успешного приобретения.
20.04.2022 18:00
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Владельцев пусть с собой заберут и всё правление тоже, все пусть идут нахуй! Пидарасы!
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Ну наконец-то нашли тех людей, которые эти трансферы проворачивали
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