Sky Sports: Погба, вероятно, покинет "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба с высокой вероятностью покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Как сообщает Sky Sports, тонкую натуру Погба очень ранил свист "Олд Траффорд" во время замены Поля в матче Премьер-Лиги против "Норвича", и это может стать последней каплей для игрока чей контракт истекает в конце сезона.



Теперь Погба почти наверняка уйдет из "Юнайтед", несмотря на то, что со своим направлением 29-летний француз пока не определился.



Представители Погба продолжают переговоры с несколькими клубами, включая "Реал" и "Ювентус". Поль также открыт к тому, чтобы остаться в Премьер-Лиге.



Добавим, накануне Погба был заменен против "Ливерпуля" уже на 10-й минуте ввиду полученной травмы. Эксперт Sky Sports Гари Невилл предположил, что это был последний матч Поля за клуб.