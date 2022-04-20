Тухель: "У "Тоттенхэма" и Арсенала" есть огромное преимущество"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" имеют "огромное преимущество" над его командой из-за раннего вылета из кубковых соревнований.

Из-за своей нестабильности "Арсенал" и "Тоттенхэм" довольно рано покинули кубковые соревнования и в концовке сезона сосредоточены только на Премьер-Лиге, тогда как "Челси" лишь на прошлой неделе завершил выступление в Лиге Чемпионов и Кубке Англии.



По мнению Тухеля, чья команда сыграла уже 54 матча в нынешнем сезоне, это может быть важным фактором.



"У них ("Тоттенхэма" и "Арсенала") есть огромное преимущество. Это зависит от того, как ты воспользуешься своей ситуацией. Мы могли бы использовать это как оправдание. Мы могли бы использовать это, чтобы чувствовать себя очень уставшими физически и эмоционально. Мы могли бы использовать это как оправдание, если что-то не получается. Или мы можем просто принять этот вызов и отреагировать".



"Я не был рад, когда "Тоттенхэм" вылетел из Лиги Конференций, потому что я подумал: "Вау, я знаю, на что способен Антонио Конте, когда его команда сосредоточена и когда он имеет возможность поработать над физической готовностью игроков".



"Я подумал, что это придаст им большой импульс во внутреннем чемпионате, и то же самое с "Арсеналом", когда они вылетели из Кубка Англии. Я подумал, что это станет огромным толчком для них, потому что у их очень молодая и талантливая команда. Когда ты тренируешься и сосредоточен на одном соревновании, это может стать преимуществом".



"Однако может быть и наоборот, как в случае с "Манчестер Юнайтед". Если ты не проявляешь себя, если ты рано относительно своих ожиданий вылетаешь из кубков и европейских соревнований, это может ударить по твоему духу".



"Это очень сложно, если ты создал заточенную на 60-65 матчей команду и внезапно проводишь только 40. Ты долгими неделями готовишься к матчам, и это может стать грузом на твоих плечах. Это может быть тяжелее, чем усталость в ногах от того, что ты постоянно играешь", — цитирует Тухеля The Guardian.