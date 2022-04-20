Невилл: "Еще никогда не видел, чтобы МЮ был так плох"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что за его 40 лет просмотра футбола "Манчестер Юнайтед" еще никогда не был так плох.





Накануне "Юнайтед" был уничтожен "Ливерпулем" на "Энфилде" со счетом 4:0, и Невилл вынужден признать абсолютное превосходство мерсисайдцев.



Невилл уже ничего не ожидает от этого сезона и чувствует, что команда Ральфа Рангника "сломлена".



"Манчестер Юнайтед" в миллионах миль от этого "Ливерпуля" во всех отношениях. И на поле, и за его пределами. Это был отрезвляющий вечер".



"Мы ожидали этого. Ни у кого из фанатов "Манчестер Юнайтед" не было особой надежды. Этой команде нечего противопоставить".



"У них есть кое-какие достойные игроки и таланты. Я не могу объяснить, как мы до этого докатились относительно того легкого оптимизма, когда мы завершили сезон вторыми. Я знаю, что они проиграли финал Лиги Европы, и то было больно, но опуститься до того, что мы наблюдали сегодня... Это дно за те 42 года, что я слежу за "Юнайтед". Так плохо еще никогда не было".



"За 40 лет я еще никогда не видел, чтобы эта команда была так слаба и податлива в футбольном матче".



"Среди этих игроков, наверное, есть хорошие парни, хорошие профессионалы с хорошими карьерами, хорошие таланты, но они сломлены. С ними все ясно в этом сезоне", — сообщил Невилл в эфире.