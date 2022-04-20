Премьер-Лига. Анонс матчей среды

В среду, 20 апреля, состоятся четыре перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 21:45 Онлайн-трансляция



Впервые с сентября "Эвертону" смог выиграть два домашних матча Премьер-Лиги подряд. "Лестер" потерпел шесть поражений в восьми последних выездных поединках чемпионата. "Ирискам" лишь однажды удалось сохранить свои ворота на замке в 15 последних домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге — еще в 1999 году.



Защитник "Эвертона" Йерри Мина восстановился после травмы бедра. Поправился и Донни Ван де Бек, но Натан Патерсон, Том Дэвис и Андрос Таунсенд все еще отсутствуют.



Защитник "Лестера" Весле Фофана отдыхал в воскресенье, но на сей раз может выйти в старте. Райан Бертран, Уилфрид Ндиди и Джейми Варди остаются в лазарете.



ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 21:45 Онлайн-трансляция



"Челси" выиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге, пять раз сохранив свои ворота на замке. "Арсенал" проиграл четыре из пяти последних поединков чемпионата, хотя до этого — только четыре из 11. Победой 0:2 в августе "синие" прервали серию из трех поражений подряд во встречах с "канонирами".



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич пропустит пару недель с повреждением лодыжки. Также вне игры Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние нападающего Александра Лакасетта, который переболел коронавирусом. Под вопросом и Такехиро Томиясу. Киран Тирни и Томас Партей продолжают лечиться.



НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45



"Ньюкасл" выиграл все пять последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". "Кристал Пэлас" потерпел лишь одно поражение в шести последних поединках чемпионата (3 победы, 2 ничьи). "Сороки" уступили трижды в шести последних встречах с "орлами" в чемпионате (2 победы, 1 ничья) — как и в 24 предыдущих.



Защитник "Ньюкасла" Хави Манкильо должен вернуться после болезни.



Полузащитник Конор Галлахер снова готов играть за "Пэлас", пропустив полуфинал Кубка Англии против "Челси" из-за условий своей арены. Натан Фергюсон и Лука Миливоевич травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция



Играя по средам, "Манчестер Сити" выиграл каждый из 18 таких последних матчей в Премьер-Лиге. "Брайтон" одержал две выездных победы подряд в чемпионате, одолев "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Горожане" ни разу не уступили в 11 последних домашних встречах с "чайками" в чемпионате (9 побед, 2 ничьи).



Защитник "Сити" Кайл Уолкер вне игры с травмой лодыжки. Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган находятся под наблюдением медиков, Рубен Диаш также под вопросом.



Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума приступает к двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек в сезоне. Стивен Альсате вернулся в строй после болезни.