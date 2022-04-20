Премьер-Лига. Анонс матчей среды

Сесар Аспиликуэта и Букайо Сака В среду, 20 апреля, состоятся четыре перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 21:45 Онлайн-трансляция

Впервые с сентября "Эвертону" смог выиграть два домашних матча Премьер-Лиги подряд. "Лестер" потерпел шесть поражений в восьми последних выездных поединках чемпионата. "Ирискам" лишь однажды удалось сохранить свои ворота на замке в 15 последних домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге — еще в 1999 году.

Защитник "Эвертона" Йерри Мина восстановился после травмы бедра. Поправился и Донни Ван де Бек, но Натан Патерсон, Том Дэвис и Андрос Таунсенд все еще отсутствуют.

Защитник "Лестера" Весле Фофана отдыхал в воскресенье, но на сей раз может выйти в старте. Райан Бертран, Уилфрид Ндиди и Джейми Варди остаются в лазарете.

ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 21:45 Онлайн-трансляция

"Челси" выиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге, пять раз сохранив свои ворота на замке. "Арсенал" проиграл четыре из пяти последних поединков чемпионата, хотя до этого — только четыре из 11. Победой 0:2 в августе "синие" прервали серию из трех поражений подряд во встречах с "канонирами".

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич пропустит пару недель с повреждением лодыжки. Также вне игры Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои.

"Арсеналу" предстоит оценить состояние нападающего Александра Лакасетта, который переболел коронавирусом. Под вопросом и Такехиро Томиясу. Киран Тирни и Томас Партей продолжают лечиться.

НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45

"Ньюкасл" выиграл все пять последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". "Кристал Пэлас" потерпел лишь одно поражение в шести последних поединках чемпионата (3 победы, 2 ничьи). "Сороки" уступили трижды в шести последних встречах с "орлами" в чемпионате (2 победы, 1 ничья) — как и в 24 предыдущих.

Защитник "Ньюкасла" Хави Манкильо должен вернуться после болезни.

Полузащитник Конор Галлахер снова готов играть за "Пэлас", пропустив полуфинал Кубка Англии против "Челси" из-за условий своей арены. Натан Фергюсон и Лука Миливоевич травмированы.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция

Играя по средам, "Манчестер Сити" выиграл каждый из 18 таких последних матчей в Премьер-Лиге. "Брайтон" одержал две выездных победы подряд в чемпионате, одолев "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Горожане" ни разу не уступили в 11 последних домашних встречах с "чайками" в чемпионате (9 побед, 2 ничьи).

Защитник "Сити" Кайл Уолкер вне игры с травмой лодыжки. Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган находятся под наблюдением медиков, Рубен Диаш также под вопросом.

Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума приступает к двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек в сезоне. Стивен Альсате вернулся в строй после болезни.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 20.04.2022 13:54 # felix-the-cat
    Сегодня арсенал к сожалению проиграет членси а потом 14 мая колбаса даст в рот пидарасам из членси

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  2. jirrort 20.04.2022 13:48 # jirrort
    Алан Ширер назвал Дидье Дрогба лучшим африканским игроком в истории АПЛ. Сложно поспорить .


    Это правда,Ширер шарит.

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  3. krakovyak 20.04.2022 13:40 # krakovyak
    Скамопарашную помойку опустили ниже опущенных.

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  4. jirrort 20.04.2022 13:30 # jirrort
    П1
    П1
    П2
    П1

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  5. dexter 20.04.2022 13:30 # dexter
    Расчет ПТРК ВСУ оборудовал свои позиции на кладбище.

    Красавчики, везти не придется.

    https://t.me/istorijaoruzija/56725

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  6. jirrort 20.04.2022 13:30 # jirrort
    Наконец-то норм футбик посмотрим.

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  7. dwayne 20.04.2022 13:26 # dwayne
    Челси победа

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  8. intellect 20.04.2022 13:05 # intellect
    "Вторая фаза спецоперации" – то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа", - сказал Подоляк, отметив, что для украинцев не имеет значения, на какие фазы войну разделяют российские оккупанты.

    "Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", – подчеркнул он.

    Комментируя заявление главы МИД рф Лаврова о начале "второй фазы "спецоперации", Подоляк отметил, что россия продолжает использовать символы, приравнивая себя к нацистам.

    "Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру… Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тож

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  9. krakovyak 20.04.2022 13:01 # krakovyak
    Часть доходов от трансляции этого матча пойдёт на закупку вооружений для армии России.

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