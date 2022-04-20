Премьер-Лига. Анонс матчей среды
В среду, 20 апреля, состоятся четыре перенесенных поединка Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — ЛЕСТЕР 21:45 Онлайн-трансляция
Впервые с сентября "Эвертону" смог выиграть два домашних матча Премьер-Лиги подряд. "Лестер" потерпел шесть поражений в восьми последних выездных поединках чемпионата. "Ирискам" лишь однажды удалось сохранить свои ворота на замке в 15 последних домашних встречах с "лисами" в Премьер-Лиге — еще в 1999 году.
Защитник "Эвертона" Йерри Мина восстановился после травмы бедра. Поправился и Донни Ван де Бек, но Натан Патерсон, Том Дэвис и Андрос Таунсенд все еще отсутствуют.
Защитник "Лестера" Весле Фофана отдыхал в воскресенье, но на сей раз может выйти в старте. Райан Бертран, Уилфрид Ндиди и Джейми Варди остаются в лазарете.
ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 21:45 Онлайн-трансляция
"Челси" выиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге, пять раз сохранив свои ворота на замке. "Арсенал" проиграл четыре из пяти последних поединков чемпионата, хотя до этого — только четыре из 11. Победой 0:2 в августе "синие" прервали серию из трех поражений подряд во встречах с "канонирами".
Полузащитник "Челси" Матео Ковачич пропустит пару недель с повреждением лодыжки. Также вне игры Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои.
"Арсеналу" предстоит оценить состояние нападающего Александра Лакасетта, который переболел коронавирусом. Под вопросом и Такехиро Томиясу. Киран Тирни и Томас Партей продолжают лечиться.
НЬЮКАСЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 21:45
"Ньюкасл" выиграл все пять последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". "Кристал Пэлас" потерпел лишь одно поражение в шести последних поединках чемпионата (3 победы, 2 ничьи). "Сороки" уступили трижды в шести последних встречах с "орлами" в чемпионате (2 победы, 1 ничья) — как и в 24 предыдущих.
Защитник "Ньюкасла" Хави Манкильо должен вернуться после болезни.
Полузащитник Конор Галлахер снова готов играть за "Пэлас", пропустив полуфинал Кубка Англии против "Челси" из-за условий своей арены. Натан Фергюсон и Лука Миливоевич травмированы.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция
Играя по средам, "Манчестер Сити" выиграл каждый из 18 таких последних матчей в Премьер-Лиге. "Брайтон" одержал две выездных победы подряд в чемпионате, одолев "Арсенал" и "Тоттенхэм". "Горожане" ни разу не уступили в 11 последних домашних встречах с "чайками" в чемпионате (9 побед, 2 ничьи).
Защитник "Сити" Кайл Уолкер вне игры с травмой лодыжки. Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган находятся под наблюдением медиков, Рубен Диаш также под вопросом.
Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума приступает к двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек в сезоне. Стивен Альсате вернулся в строй после болезни.
20.04.2022 13:00
Просмотров: 724
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сегодня арсенал к сожалению проиграет членси а потом 14 мая колбаса даст в рот пидарасам из членси
(ответить)
Алан Ширер назвал Дидье Дрогба лучшим африканским игроком в истории АПЛ. Сложно поспорить .
Это правда,Ширер шарит.
(ответить)
Скамопарашную помойку опустили ниже опущенных.
(ответить)
П1
П1
П2
П1
(ответить)
Расчет ПТРК ВСУ оборудовал свои позиции на кладбище.
Красавчики, везти не придется.
https://t.me/istorijaoruzija/56725
(ответить)
Наконец-то норм футбик посмотрим.
(ответить)
Челси победа
(ответить)
"Вторая фаза спецоперации" – то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа", - сказал Подоляк, отметив, что для украинцев не имеет значения, на какие фазы войну разделяют российские оккупанты.
"Просто россияне любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", – подчеркнул он.
Комментируя заявление главы МИД рф Лаврова о начале "второй фазы "спецоперации", Подоляк отметил, что россия продолжает использовать символы, приравнивая себя к нацистам.
"Для нас нет разницы, в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру… Ну, хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тож
(ответить)
Часть доходов от трансляции этого матча пойдёт на закупку вооружений для армии России.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий