Рой Кин: "Это не тот клуб, за который играл я"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин обрушился с критикой на "красных дьяволов" после разгромного поражения от "Ливерпуля".

Накануне "Юнайтед" безвольно уступил на "Энфилде" со счетом 4:0, и Кин остался крайне недоволен настроем игроков своей бывшей команды.



"Что я чувствую? Это не злость — злился я ранее в сезоне. Это грусть".



"Глядя на эту команду сегодня, ты не видишь ни сердца, ни души, ни лидеров. Им по-настоящему не хватает мастерства. Они так сильно уступают сопернику, а фанаты "Юнайтед" не были удивлены счету. "Ливерпуль" мог забить каждый раз, когда ходил вперед".



"В этом клубе творится беспорядок с самого верха. Игрокам некогда переживать о владельцах. Им нужен новый тренер, нужны новые игроки, нужно избавиться от старых".



"Это грустно видеть. Это не тот клуб, за который играл я. Они не отражают ценности "Манчестер Юнайтед" моего времени. Это как небо и земля. Я не вижу "Манчестер Юнайтед", который бы сражался и играл за свою честь".



"От этого не спрячешься. На этом уровне не уйти от возмездия. Наблюдать за этой командой так грустно".



"Эта команда просто не может нравиться, у нее нет души. Перед матчем против них даже не нужно разминаться. Знаю, игрокам сложно, но они дают интервью как роботы, без эмоций".



"Я бы хотел посмотреть, что творится на тренировочной баз. Куда подевалась культура игроков, молодых игроков, кто помогает этим парням?"



"Я еще никогда не слышал, чтобы так много игроков хотели уйти из "Манчестер Юнайтед". В мое время тебе было страшно от мысли насчет ухода из клуба. А теперь каждый устремился на выход".



"Шестеро или семеро уже ушли — вспомните матч против "Эвертона" пару недель назад. Они покинули здание, об этом говорит их игра. Они на каникулах, они выключились. Они не проявили себя, они уступили 4:0, он спокойно жмут руки и раздают интервью, когда им должно быть стыдно", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.