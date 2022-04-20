Артета объяснил важность Лиги Чемпионов для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его команде так важно пробиться в Лигу Чемпионов.

Несмотря на три поражения подряд, "Арсенал" сохраняет хорошие шансы завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.



В преддверии дерби против "Челси" Артета обратился к своим игрокам и призвал совершить рывок к элитному европейскому соревнованию.



"Прежде всего Лига Чемпионов позволяет тебе стать значительно ближе к тому, где мы хотим быть, а также выступить в соревновании, которое тесно связано с историей нашего клуба".



"Во-вторых, это улучшает каждую ситуацию: со спонсорами, в плане финансов, в плане ожиданий, в плане способности наших игроков расти и достигать новых уровней. Лига Чемпионов меняет правила игры и подстегивает тебя вместе с лучшими командами в Европе. Мы определенно хотим там оказаться", — цитирует Артету ESPN.