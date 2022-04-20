Артета объяснил важность Лиги Чемпионов для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его команде так важно пробиться в Лигу Чемпионов.
Несмотря на три поражения подряд, "Арсенал" сохраняет хорошие шансы завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
В преддверии дерби против "Челси" Артета обратился к своим игрокам и призвал совершить рывок к элитному европейскому соревнованию.
"Прежде всего Лига Чемпионов позволяет тебе стать значительно ближе к тому, где мы хотим быть, а также выступить в соревновании, которое тесно связано с историей нашего клуба".
"Во-вторых, это улучшает каждую ситуацию: со спонсорами, в плане финансов, в плане ожиданий, в плане способности наших игроков расти и достигать новых уровней. Лига Чемпионов меняет правила игры и подстегивает тебя вместе с лучшими командами в Европе. Мы определенно хотим там оказаться", — цитирует Артету ESPN.
20.04.2022 11:00
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Притоплю за доминаторов сегодня. Петунхем надо выкидывать из 4-ки.
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Провалишь концовку, придется в начале следующего сезона Виера назначать, и похуй что чёрный.
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что-то по последним трем матчам не сильно видна "важность"!..
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Гейгуннеров в ЛЧ будут е6ать и унижать все кому не лень. ЛК их потолок.
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