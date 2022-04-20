Артета объяснил важность Лиги Чемпионов для "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему его команде так важно пробиться в Лигу Чемпионов.

Несмотря на три поражения подряд, "Арсенал" сохраняет хорошие шансы завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии дерби против "Челси" Артета обратился к своим игрокам и призвал совершить рывок к элитному европейскому соревнованию.

"Прежде всего Лига Чемпионов позволяет тебе стать значительно ближе к тому, где мы хотим быть, а также выступить в соревновании, которое тесно связано с историей нашего клуба".

"Во-вторых, это улучшает каждую ситуацию: со спонсорами, в плане финансов, в плане ожиданий, в плане способности наших игроков расти и достигать новых уровней. Лига Чемпионов меняет правила игры и подстегивает тебя вместе с лучшими командами в Европе. Мы определенно хотим там оказаться", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 11:00

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  1. dexter 20.04.2022 11:58 # dexter
    Притоплю за доминаторов сегодня. Петунхем надо выкидывать из 4-ки.

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  2. gameboy 20.04.2022 11:55 # gameboy
    Провалишь концовку, придется в начале следующего сезона Виера назначать, и похуй что чёрный.

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  3. sololos 20.04.2022 11:30 # sololos
    что-то по последним трем матчам не сильно видна "важность"!..

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  4. chelsea88 20.04.2022 11:11 # chelsea88
    Гейгуннеров в ЛЧ будут е6ать и унижать все кому не лень. ЛК их потолок.

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