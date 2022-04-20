В "Тоттенхэме" уверены, что Кейн останется

Нападающий Харри Кейн, вероятно, не покинет "Тоттенхэм" грядущим летом.

Прошлым летом Кейн был решительно настроен на переход в "Манчестер Сити", однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви заблокировал уход своего бомбардира, отклонив несколько предложений "горожан".



"Сити" уже не вернется за Кейном, поскольку сейчас находится в завершающей стадии по приобретению Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии". А шансы на переход Харри в "Манчестер Юнайтед" зависели от судьбы главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, которому "красные дьяволы" в итоге предпочли Эрика Тен Хага.



Как утверждает The Times, в Северном Лондоне уверены, что Кейн останется в клубе на будущий сезон, однако согласится ли 28-летний англичанин обсудить новый контракт, пока неясно.



Кейн, от действующего контракта которого остается два года, счастлив работать с наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте. Кроме того, "шпоры" остаются фаворитом в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге, и попадание в Лигу Чемпионов должно сильно помочь лондонцам сохранить Харри.



Издание добавляет, что грядущим летом "Тоттенхэм" собирается подписать полузащитника. На радаре у "шпор" Кристиан Эриксен из "Брентфорда" и Юри Тилеманс из "Лестера".