Рюдигер определится со своим будущим до конца апреля

Защитник Антонио Рюдигер собирается принять решение насчет своего будущего в "Челси" до конца этого месяца.

Как известно, контракт Рюдигера истекает в конце сезона, и пока "Челси" даже не может вести переговоры с Антонио о продлении сотрудничества из-за наложенных на клуб санкций.



Однако Рюдигер не готов ждать, пока "Челси" завершит процесс смены владельца. Как утверждает The Athletic, Антонио сам установил для себя дедлайн и планирует определиться со своим будущим в ближайшие две недели.



Почти каждый большой клуб в Европе мечтает заполучить Рюдигера свободным агентом, и Антонио уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Рюдигер чувствует, что и так затянул с решением. Если 29-летний немец получит травму в концовке сезона, это может перечеркнуть все его планы.