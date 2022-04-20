Рюдигер определится со своим будущим до конца апреля
Защитник Антонио Рюдигер собирается принять решение насчет своего будущего в "Челси" до конца этого месяца.
Как известно, контракт Рюдигера истекает в конце сезона, и пока "Челси" даже не может вести переговоры с Антонио о продлении сотрудничества из-за наложенных на клуб санкций.
Однако Рюдигер не готов ждать, пока "Челси" завершит процесс смены владельца. Как утверждает The Athletic, Антонио сам установил для себя дедлайн и планирует определиться со своим будущим в ближайшие две недели.
Почти каждый большой клуб в Европе мечтает заполучить Рюдигера свободным агентом, и Антонио уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.
Рюдигер чувствует, что и так затянул с решением. Если 29-летний немец получит травму в концовке сезона, это может перечеркнуть все его планы.
20.04.2022 09:00
Просмотров: 135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Однозначно ослабит ПЕНСЫльванию, если уйдет. Хорош в отборах, на угловых, подкаты делать умеет, скорость отличная и в единоборствах силен, но порой проваливается сильно, как было в 1 матче с Реалом.
Очень не хочется его ухода, но продажа клуба занимает много времени и, видимо, продолжится до конца мая.
Непросто будет заменить Людоедигера. Все-таки уже столько лет потеет за Пенс☆в
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий