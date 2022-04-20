Рюдигер определится со своим будущим до конца апреля

Антонио Рюдигер Защитник Антонио Рюдигер собирается принять решение насчет своего будущего в "Челси" до конца этого месяца.

Как известно, контракт Рюдигера истекает в конце сезона, и пока "Челси" даже не может вести переговоры с Антонио о продлении сотрудничества из-за наложенных на клуб санкций.

Однако Рюдигер не готов ждать, пока "Челси" завершит процесс смены владельца. Как утверждает The Athletic, Антонио сам установил для себя дедлайн и планирует определиться со своим будущим в ближайшие две недели.

Почти каждый большой клуб в Европе мечтает заполучить Рюдигера свободным агентом, и Антонио уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Рюдигер чувствует, что и так затянул с решением. Если 29-летний немец получит травму в концовке сезона, это может перечеркнуть все его планы.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 09:00

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  1. staryi-eblan 20.04.2022 09:23 # staryi-eblan
    Однозначно ослабит ПЕНСЫльванию, если уйдет. Хорош в отборах, на угловых, подкаты делать умеет, скорость отличная и в единоборствах силен, но порой проваливается сильно, как было в 1 матче с Реалом.

    Очень не хочется его ухода, но продажа клуба занимает много времени и, видимо, продолжится до конца мая.
    Непросто будет заменить Людоедигера. Все-таки уже столько лет потеет за Пенс&#9734;в

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