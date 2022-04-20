Гвардиола рассказал о 71 травме после выезда к "Атлетико"

Атлетико против Манчестер Сити Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игроки получили 71 повреждение в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

В минувшую субботу "Сити" вылетел из Кубка Англии, уступив в полуфинале "Ливерпулю" со счетом 2:3. "Горожане" показали на удивление слабую игру, особенно в первом тайме, в котором они и пропустили все три гола.

Гвардиола объясняет столь слабую игру чрезвычайно тяжелым выездом к "Атлетико" несколькими днями ранее. Медицинский штаб "Сити" просто завалило работой после безголевой ничьей в Мадриде.

"Наши физиотерапевты провели 71 лечебную процедуру в промежутке между "Атлетико" и полуфиналом против "Ливерпуля".

"71 — окончательное количество, и это правда. Это стало следствием не единственного матча, а последних трех".

"Пострадали не один-два игрока, а многие. Так мне сказали. Я не спрашивал их о том, что есть норма, что есть среднее, но я уверен, обычно это количество меньше".

"У нас не было времени тренироваться, у нас не было времени тщательно подготовиться к полуфиналу против "Ливерпуля". С шести массажных столов парни наблюдали за тренировкой игроков, которые не были задействованы в Мадриде".

"Да и матчи до "Ливерпуля" и "Атлетико" были такими требовательными в плане физики и психологии. Накопилась усталость, но это нормально при таком графике. Игроки выложились без остатка", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Атлетико, Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 08:00

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  1. true-manc 20.04.2022 09:21 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. electric 20.04.2022 08:29 # electric
    БАРОН!!!

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  3. vals1702 20.04.2022 08:29 # vals1702
    плак-плак. поплыл шарлатан. Дайте ему лярд на еще 2 состава.

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  4. chr1s8rown 20.04.2022 08:17 # chr1s8rown
    Изнасиловали голубых зенитов сука

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  5. ezh28 20.04.2022 08:06 # ezh28
    "71 раз парни наносили друг другу анальные травмы, не слезая с шести массажных столов."

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