Гвардиола рассказал о 71 травме после выезда к "Атлетико"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игроки получили 71 повреждение в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

В минувшую субботу "Сити" вылетел из Кубка Англии, уступив в полуфинале "Ливерпулю" со счетом 2:3. "Горожане" показали на удивление слабую игру, особенно в первом тайме, в котором они и пропустили все три гола.



Гвардиола объясняет столь слабую игру чрезвычайно тяжелым выездом к "Атлетико" несколькими днями ранее. Медицинский штаб "Сити" просто завалило работой после безголевой ничьей в Мадриде.



"Наши физиотерапевты провели 71 лечебную процедуру в промежутке между "Атлетико" и полуфиналом против "Ливерпуля".



"71 — окончательное количество, и это правда. Это стало следствием не единственного матча, а последних трех".



"Пострадали не один-два игрока, а многие. Так мне сказали. Я не спрашивал их о том, что есть норма, что есть среднее, но я уверен, обычно это количество меньше".



"У нас не было времени тренироваться, у нас не было времени тщательно подготовиться к полуфиналу против "Ливерпуля". С шести массажных столов парни наблюдали за тренировкой игроков, которые не были задействованы в Мадриде".



"Да и матчи до "Ливерпуля" и "Атлетико" были такими требовательными в плане физики и психологии. Накопилась усталость, но это нормально при таком графике. Игроки выложились без остатка", — цитирует Гвардиолу The Independent.