Клопп: "Я здесь не для того, чтобы унижать соперников"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался глумиться на униженным соперником после победы 4:0 над "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом сезоне одержав победу 0:5 на "Олд Траффорд", во вторник вечером "Ливерпуль" еще раз катком проехался по "красным дьяволам".



Однако Клопп указывает на большие кадровые проблемы в стане "Юнайтед" и ожидает, что "дьяволы" преодолеют этот кризис.



"Это была первоклассная игра. Я здесь не для того, чтобы унижать соперников. Мы сделали то, что должны были сделать".



"Они играли без своих центральных полузащитников. Когда ты в такой ситуации, а Полю (Погба) рано требуется замена, то играть против нас становится непросто".



"9:0? Меня это не интересует. Это для болельщиков, если они хотят повод отпраздновать. Я знаю, что это не продлится долго — они вернутся и ответят", — цитирует Клоппа Sky Sports.