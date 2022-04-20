Рангник: "Это постыдно, досадно, унизительно"

После поражения со счетом 4:0 от "Ливерпуля" наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признал огромное превосходство соперника в классе.

Во вторник вечером "Юнайтед" не удалось оказать никакого сопротивления команде Юргена Клоппа, причем свой первый гол подопечные Рангника пропустили уже на пятой минуте.



По мнению Рангника, тактика или настрой здесь не причем — "Ливерпуль" банально на порядок лучше как команда.



"Это постыдно, это досадно. Возможно, это даже унизительно. Мы должны признать, что они в шести годах впереди нас. Когда пришел Юрген Клопп, они изменились и поднялись на новый уровень — не только команда, но также как клуб и город. Это то, что необходимо нам в ближайшие трансферные окна".



"Мы должны быть критичны к себе. Наша игра в первые 45 минут никуда не годилась во всех отношениях. Поскольку все пятеро наших опорников отсутствовали, мы решили сыграть с пятью защитниками. Я принял это решение сразу после "Норвича". "Норвич" имел пять или шесть возможностей забить, и если бы не Давид Де Хеа, мы пропустили бы три или четыре гола".



"Думаю, наша игра в первом тайме не связана с выбранной схемой. Наш план на игру никак не связан с тем, каким образом мы пропустили первый гол, но это повлияло на нашу уверенность в себе. Первый тайм никуда не годился. В перерыве мы перестроились на четыре защитника и в первые 25 минут второго тайма играли лучше".



"Думаю, дело здесь не в настрое — они просто являются командой другого уровня. У них лучше игроки, и это по-настоящему отразилось на результате сегодня".



"Здесь определенно быть перестройке. Для меня это стало очевидно в первые три или четыре недели. Это крайне позорно для нас. Мы просто должны признать, что они лучше — я был сказал, что у них 25 "Формул-1" в составе", — цитирует Рангник The Guardian.