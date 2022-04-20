"Фулхэм" вернулся в Премьер-Лигу спустя год
Разгромив "Престон" со счетом 3:0, "Фулхэм" оформил прямую путевку в Премьер-Лигу.
Этот матч против "Престона" также примечателен тем, что в нем нападающий "дачников" Александер Митрович оформил дубль, достигнув рекордного рубежа в 40 голов в этом сезоне Чемпионшипа.
"Фулхэму" остается сыграть еще два матча, и в субботу против "Борнмута" команда Марку Силвы сможет подтвердить завоевание титула.
Добавим, что это уже третий "промоушен" "Фулхэма" из второго дивизиона за последние пять сезонов. В 2018 и 2020 годах "дачники" повышались через победу в плей-офф Чемпионшипа, но оба предыдущих раза оставались в Премьер-Лиге только на одну кампанию.
20.04.2022 00:10
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Хорошая команда, может укрепят состав, купят кого из Челси, может даже Канте место найдется и за Лигу Конференций начнут борьбу)
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Заепали эти лифтеры Фулхэм и Норвич. Даешь Ноттингем Форест!
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"Фулхэму" остается сыграть еще два матча, и в субботу против "Борнмута" команда Марку Силва сможет подтвердить первое место.
Админ (С)
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вновь на сезон, кмк. и Митрович забьёт голов 5.
в тот же Борнемут веры больше
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А разве не 4 матча?
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