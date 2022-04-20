"Фулхэм" вернулся в Премьер-Лигу спустя год

Разгромив "Престон" со счетом 3:0, "Фулхэм" оформил прямую путевку в Премьер-Лигу.

Этот матч против "Престона" также примечателен тем, что в нем нападающий "дачников" Александер Митрович оформил дубль, достигнув рекордного рубежа в 40 голов в этом сезоне Чемпионшипа.



"Фулхэму" остается сыграть еще два матча, и в субботу против "Борнмута" команда Марку Силвы сможет подтвердить завоевание титула.



Добавим, что это уже третий "промоушен" "Фулхэма" из второго дивизиона за последние пять сезонов. В 2018 и 2020 годах "дачники" повышались через победу в плей-офф Чемпионшипа, но оба предыдущих раза оставались в Премьер-Лиге только на одну кампанию.