"Фулхэм" вернулся в Премьер-Лигу спустя год

Александар Митрович Разгромив "Престон" со счетом 3:0, "Фулхэм" оформил прямую путевку в Премьер-Лигу.

Этот матч против "Престона" также примечателен тем, что в нем нападающий "дачников" Александер Митрович оформил дубль, достигнув рекордного рубежа в 40 голов в этом сезоне Чемпионшипа.

"Фулхэму" остается сыграть еще два матча, и в субботу против "Борнмута" команда Марку Силвы сможет подтвердить завоевание титула.

Добавим, что это уже третий "промоушен" "Фулхэма" из второго дивизиона за последние пять сезонов. В 2018 и 2020 годах "дачники" повышались через победу в плей-офф Чемпионшипа, но оба предыдущих раза оставались в Премьер-Лиге только на одну кампанию.


Метки Премьер-Лига, Фулхэм, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2022 00:10

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Последние комментарии:




  1. gameboy 20.04.2022 00:23 # gameboy
    Хорошая команда, может укрепят состав, купят кого из Челси, может даже Канте место найдется и за Лигу Конференций начнут борьбу)

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  2. jirrort 20.04.2022 00:17 # jirrort
    Заепали эти лифтеры Фулхэм и Норвич. Даешь Ноттингем Форест!

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  3. supernurbek 20.04.2022 00:16 # supernurbek
    "Фулхэму" остается сыграть еще два матча, и в субботу против "Борнмута" команда Марку Силва сможет подтвердить первое место.
    Админ (С)

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  4. wolfsmensch 20.04.2022 00:16 # wolfsmensch
    вновь на сезон, кмк. и Митрович забьёт голов 5.

    в тот же Борнемут веры больше

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  5. supernurbek 20.04.2022 00:15 # supernurbek
    А разве не 4 матча?

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