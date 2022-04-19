Гвардиола отказался комментировать слухи насчет Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался комментировать слухи насчет нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Согласно публикации в Daily Mail, "Сити" согласовал условия личного контракта с Холандом и теперь собирается выкупить Эрлинга за 63 миллиона фунтов.



Однако на своей пресс-конференции во вторник Гвардиола не стал этого ни опровергать, ни подтверждать.



"У меня нет ответа на ваш вопрос. Я не беспокоюсь насчет того, что случится в этом клубе в следующем сезоне".



"У нас есть хорошие игроки, чтобы играть в нападении, и я уже много лет не разговариваю о трансферах, особенно в момент, когда мы все еще проводим сезон", — цитирует Гвардиолу BBC.