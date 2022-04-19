Тухель: "Лукаку не хватает игровой формы"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему перестал выпускать нападающего Ромелу Лукаку в стартовом составе.

Лукаку выходил в старте лишь на два из 13 последних матчей "Челси" во всех соревнованиях. Тухель объясняет это тем, что Ромелу находится в неважной форме, а сейчас каждая игра настолько важна, что он не может позволить себе роскошь держать такого игрока на поле.



"После периода отсутствия с травмой ему не хватает игровой формы. Я ни в чем его не обвиняю, это просто факт. Это даже не его вина".



"Просто так сложилось, а в столь важный момент сезона тебе нужен определенный ритм".



"Если вы сравните матчи против "Брентфорда", "Реала" с матчами против "Саутгемптона", "Реала", то увидите, что нам потребовались огромные усилия, чтобы за столь короткое время вернуться на победный путь. От этого мы и отталкиваемся".



"Кроме того, Ромелу мог забить "Реалу", а в воскресенье ему не повезло. Мы рассматриваем вариант с его выходом в старте".



"Чтобы выйти в старте, он должен быть готов физически. Даже если не на все 90 минут, он должен быть готов выложиться без остатка в течение 60 минут".



"Я не думаю, что он потерял вдохновение. Возможно, ему достаточно одного момента, одной искры", — цитирует Тухеля Evening Standard.