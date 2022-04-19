Артета признал, что "Арсенал" рискует, откладывая переговоры с Лакасеттом
Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что его клуб пошел на риск, отложив решение по нападающему Александру Лакасетту до лета.
На днях Лакасетт сообщил Canal+, что ведет переговоры со "многими клубами". Александр имеет на это полное право, ведь его контракт с "Арсеналом" истекает в конце сезона.
Артета понимает, что "канониры" могут опоздать, даже если в итоге решат предложить Лакасетту новую сделку. Однако Микель хочет, чтобы 30-летний француз пока не отвлекался на это.
"Его контрактная ситуация позволяет ему принять решение насчет своего будущего. Мы дали четко ему понять о своем намерении — намерении поговорить летом, когда будет ясно, что ждет нас впереди".
"Что касается остального, то я хочу, чтобы он полностью сосредоточился на выступлении за "Арсенал", как он это делает всегда. Поэтому он и носит капитанскую повязку", – цитирует Артету Sky Sports.
19.04.2022 21:00
Просмотров: 325
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: