Артета признал, что "Арсенал" рискует, откладывая переговоры с Лакасеттом

Александр Лакасетт Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что его клуб пошел на риск, отложив решение по нападающему Александру Лакасетту до лета.

На днях Лакасетт сообщил Canal+, что ведет переговоры со "многими клубами". Александр имеет на это полное право, ведь его контракт с "Арсеналом" истекает в конце сезона.

Артета понимает, что "канониры" могут опоздать, даже если в итоге решат предложить Лакасетту новую сделку. Однако Микель хочет, чтобы 30-летний француз пока не отвлекался на это.

"Его контрактная ситуация позволяет ему принять решение насчет своего будущего. Мы дали четко ему понять о своем намерении — намерении поговорить летом, когда будет ясно, что ждет нас впереди".

"Что касается остального, то я хочу, чтобы он полностью сосредоточился на выступлении за "Арсенал", как он это делает всегда. Поэтому он и носит капитанскую повязку", – цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2022 21:00

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