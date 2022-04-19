"Ньюкасл" готов переключиться с Нуньеса на Тоуни

"Ньюкасл" готов переключить свое внимание с нападающего "Бенфики" Дарвин Нуньеса на Айвена Тоуни из "Брентфорда".

"Ньюкасл" планирует приобрести сразу двух нападающих грядущим летом, потому что приглашенный в январе из "Бернли" Крис Вуд толком не заиграл, а лучший бомбардир команды в лице Каллума Уилсона забил только шесть голов.



Изначально "Ньюкасл" избрал своей целью Нуньеса, насчет которого "сороки" обращались еще в январе. Однако 22-летний предпочитает продолжить карьеру в клубе из Лиги Чемпионов.



Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" готов завершить свой интерес к Нуньесу, переключившись на своего бывшего игрока Тоуни, которого "сороки" продали в "Питерборо" за 650,000 фунтов в 2018 году.



Доказав свой бомбардирский талант в Чемпионшипе, Айвен не затерялся и в Премьер-Лиге. В этом сезоне 26-летний англичанин забил 14 голов во всех соревнованиях, в том числе против "Ньюкасла" в ноябре.



Добавим, трансфер Тоуни оценивается в 30 млн. фунтов.