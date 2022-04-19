Ван Дейк: "Хотим сделать этот сезон особеннным"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда жаждет сделать этот сезон "особенным".

Уже завоевав Кубок Лиги ранее в этом сезоне, сейчас "Ливерпуль" продолжает борьбу за три других трофея. Выиграть все четыре прежде не удавалось никому в истории английского футбола.



По словам Ван Дейка, его команда не забегает вперед, но при этом имеет достаточно мотивации, чтобы войти в историю.



"Концовка сезона по-прежнему обещает быть довольно тяжелой для нас, потому что мы все еще сражаемся за четыре трофея. Как мы всегда говорим, мы движемся матч за матчем, и это не изменилось".



"Игроки мотивированы тем, чтобы побеждать в матчах, и на старте сезона ты хочешь продвинуться как можно дальше в каждом соревновании, в котором участвуешь. Не всегда получается по-твоему, поэтому-то в Англии никто этого не делал. Покера еще не случалось".



"Конечно, мы в хорошем положении, мы достигли еще одного финала, мы в полуфинал Лиги Чемпионов, где нам противостоит очень сложный соперник, и мы вторые в лиге".



"Мы чувствуем, что нам просто нужно попытаться, с удовольствием сыграть оставшиеся матчи, упорно трудиться и выложиться без остатка, а там посмотрим, к чему это приведет".



"Ода из причин нашего успеха заключается в том, что мы не увлекаемся и не забегам вперед дальше ближайшего матча. Это важный аспект в нашем успехе. Мы должны уметь отстраниться от всего происходящего снаружи, и я это определенно делаю".



"Это насыщенный, выдающийся сезон, учитывая количество соревнований, и каждый играет свою роль, включая молодежь и игроков, которые выходят не так часто, как хотят. Однако ты хочешь получить вознаграждение. Мы уже завоевали Кубок Лиги и к финишу хотим еще".



"Пока что это очень хороший сезон для нас, но мы хотим сделать его особенным и великолепным для нас", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.