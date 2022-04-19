"Милан" готов побороться за Рахима Стерлинга

Потенциальные покупатели "Милана" добавили вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в список своих трансферных целей.

В данный момент инвестиционная компания Investcorp из Бахрейна находится на пороге приобретения "Милана" за 847 миллионов фунтов.



Ожидается, что амбициозные бахрейнцы выделят клубу с "Сан-Сиро" 300 млн. евро (249 млн. фунтов) на летние трансферы.



Как утверждает Gazzetta dello Sport, на радаре у инвесторов из Бахрейна находится 27-летний Стерлинг, который забил 14 голов и отдал семь результативных передач в 40 матчах этого сезона.



Рахим до сих пор не продлил свой истекающий в 2023 году контракт с "Сити" и прежде неоднократно выражал желание попробовать себя за пределами Англии.



В качестве других целей "Милана" называются Дивок Ориги из "Ливерпуля", Марко Асенсио и Иско из "Реала", Себастьян Алле из "Аякса", Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг", Свен Ботман из "Лилля".