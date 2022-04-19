"Юнайтед возобновил интерес к Пау Торресу

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу.

К настоящему моменту "Юнайтед" пропустил уже 44 гола в этом сезоне Премьер-Лиги — как и за весь прошлый. Поэтому неслучайно, что заступающий на должность главного тренера "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг планирует укрепить центр обороны.



С переходом в "Юнайтед" связывают Антонио Рюдигера, чей контракт с "Челси" истекает в конце сезона, однако из-за высокой конкуренции "дьяволам" будет сложно заполучить 29-летнего немца, особенно в случае непопадания в Лигу Чемпионов.



По информации Manchester Evening News, целью "Юнайтед" грядущим летом может стать Торрес, которым "дьяволы" интересовались еще прошлым летом, рассматривая Пау в качестве альтернативы Рафаэлю Варану.



25-летний испанец проводит очередной убедительный сезон, добравшись с "Вильярреалом" до 1/2 финала Лиги Чемпионов, и имеет в контракте пункт об отступных в размере около 60 миллионов евро (50 млн. фунтов).