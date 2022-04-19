Мерсон: "У МЮ нет ни шанса против "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что у "Манчестер Юнайтед" нет никаких шансов в матче против "Ливерпуля".

Во вторник вечером "Юнайтед" сыграет на "Энфилде" с "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги. Этот матч имеет огромное турнирное значение — и для хозяев, ведущих борьбу за титул, и для гостей, претендующих на четвертое место.



Однако Мерсон считает, что разница в классе команд слишком велика, и избежать поражения "красные дьяволы" смогут, только если проведут свой лучший матч в сезоне.



"Думая о матче завтра, когда "Манчестер Юнайтед" отправится к "Ливерпулю", я бы не дал им ни шанса. Таково мое мнение. Я бы не дал ни процента на их победу".



"Они направляются к "Ливерпулю", и если они сыграют вничью 0:0, это будет их лучший результат в сезоне", — сообщил Мерсон в эфире.