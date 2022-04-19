Премьер-Лига. Анонс матча вторника
Во вторник, 19 января, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн трансляция
Можно сказать, что ни та, ни другая команда не имеет права на ошибку. "Ливерпуль" отчаянно преследует лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" сражается за попадание в топ-4.
"Ливерпуль" выиграл все 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге и еще не проигрывал на "Энфилде" в этом сезоне (12 побед, 3 ничьи). "Красные" уступили лишь однажды в 24 последних поединках во всех соревнованиях — 0:1 на своем поле "Интеру" в Лиге Чемпионов.
"Юнайтед" выиграл только два из восьми последних матчей во всех соревнованиях (3 ничьи, 3 поражения). В 10 последних выездах во всех соревнованиях "красные дьяволы" лишь однажды сохранили свои ворота на замке.
"Ливерпуль" не знает поражений уже в семи встречах с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 3 ничьи). "Дьяволы" не забивали во всех четырех последних выездах на "Энфилд" в высшем дивизионе, и три из них завершились со счетом 0:0.
В старт "Ливерпуля" после полуфинала Кубка Англии могут вернуться Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Диогу Жота.
Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан, пропустивший два последних матча из-за небольшой болячки, должен поправиться. Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию накануне, но отделался испугом. Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани команде не помогут.
19.04.2022 14:00
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Последние комментарии:
Болельщики Ливерпуля на 7й минуте сегодняшней встречи поддержат потерявшего сына Роналду.
Достойно! Все таки Ливерпуль наш самый лучший враг. и самый уважаемый.
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Манки шлюхи сидят под шконкой пххехехехехехехехехехехехехеххехе
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Все происходит как я и предсказывал. Фапел деградирует, общение и обсуждение становится хуже. Михyйло четко ведет сайт ко дну. Главное успеть унизить сру-манка.
Как я и говорил, у болельщика(1.5) Ман Сити абсолютно низший показатель уровня IQ и отчетливо видна концентрация тугой мысли. Похотливая, гейская и ноющая. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций вариантов опустить хрю-манка просто поражает воображение. Хочешь - затроль что пеп нихуя не выиграет в этом сезоне, хочешь - напомни про "Дайте ему ещё миллиард на трансферы", желание есть - подтяни артурика и покажи мастер-класс как отборно и нихуево поныть. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У тру-манка абсолютно лучшие хейтеры на сайте и, возможно, во всём мире. Остроумные, вежливые, способные подискутировать на любые темы, и никакие Вассерманы, Эйнштейны, азиаты со степенью PhD им в подметки не годятся.
Но я прогнозировал сайту коллапс как самый отстойный сайт об английском футболе в этом году и то что Уэмберли.ком его свергнет на изиче. Еще пока рано судить, но уже сейчас, Уэмберли.ком недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, а именно членсы, сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте философию фапла. Улучшите свое понимание сути этой платформы и процессов в ней, чтобы не глотать хyи, как вы это делаете сейчас.
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российских свинособак, чем больше тем лучше.
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В этом сезоне Пулька выиграла кубок лиги, кубок Англии и лигу чемпионов, вопросы только по АПЛ для типа достижения, в англиях же никто такого не делал. Забавно, что нужно выиграть второсортный чемп и его может не хватить:)
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18.04.2022 19:48 #
roberto-89
Сегодня я сделал такой некий рекорд для себя братишки , сделал куни торнадо своей милой и нежной начальнице аж 27 раз , из них 4 на работе ))) мой язык просто в шоке от оргазма моей милой и нежной начальницы ))))))))
Источник: http://fapl.ru/posts/92635/?c=1#c7545678
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Какие же вы конченные ноулайферы.
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Жалко сердце АФа, если Пулька покер оформит, пожалеть деда
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кто нить шарит с чем связан хейт Великой России у белорусского долбаеба наркота?)
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хуита подзалупальная
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Все происходит как я и предсказывал. Спецоперация развивается, боевая обстановка становится лучше. Путин четко ведет страну к успеху. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, у России абсолютно лучшая армия в мире. Профессиональная, мощная, классная. Интеллект и образованность командного состава просто поражает воображение. Хочешь - бери Киев за 3 дня, хочешь - зачищай Мариуполь за неделю, желание есть - денацифицируй и демилитаризируй Украину полностью группировкой в 200 тыс человек. Абсолютно любые возможности без военных потерь.
У России абсолютно лучший уровень новейших вооружений среди армий Европы и, возможно, мира. Никакие США, Китай, Израиль нам и в подметки не годятся.
Я прогнозировал России триумфальную победу на Украине. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая часть территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, Россия недвусмысленно обозначила свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы из других стран, хyecocы всех мастей, обитающие на фапле и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте военное искусство. Улучшите свое понимание сути этой науки и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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1 Манчестер Сити 31 74
2 Ливерпуль 31 73
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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матч 2 абсолютно обоссаных клубов АПЛ
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Чет взорал с герба Ливерпуля, город поистине настоящих пидорасов)))
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В составе мю столько травм братишки (((((((((((((
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Михужло читает чат. И это факт.
П. С. Вперёд, КНЯЗИ!!!
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Вперёд мю.За Роналду!!!
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Если Салах не забьёт, то это будет не в первый раз.
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Удачи ЛФК
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