Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Во вторник, 19 января, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн трансляция



Можно сказать, что ни та, ни другая команда не имеет права на ошибку. "Ливерпуль" отчаянно преследует лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" сражается за попадание в топ-4.



"Ливерпуль" выиграл все 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге и еще не проигрывал на "Энфилде" в этом сезоне (12 побед, 3 ничьи). "Красные" уступили лишь однажды в 24 последних поединках во всех соревнованиях — 0:1 на своем поле "Интеру" в Лиге Чемпионов.



"Юнайтед" выиграл только два из восьми последних матчей во всех соревнованиях (3 ничьи, 3 поражения). В 10 последних выездах во всех соревнованиях "красные дьяволы" лишь однажды сохранили свои ворота на замке.



"Ливерпуль" не знает поражений уже в семи встречах с "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги (4 победы, 3 ничьи). "Дьяволы" не забивали во всех четырех последних выездах на "Энфилд" в высшем дивизионе, и три из них завершились со счетом 0:0.



В старт "Ливерпуля" после полуфинала Кубка Англии могут вернуться Жоэль Матип, Джордан Хендерсон и Диогу Жота.



Защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан, пропустивший два последних матча из-за небольшой болячки, должен поправиться. Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию накануне, но отделался испугом. Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминей и Эдинсон Кавани команде не помогут.